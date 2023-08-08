Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Calon Klub Neymar Jr jika Tinggalkan PSG pada Bursa Transfer Musim Panas 2023, Nomor 1 Barcelona!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |17:32 WIB
Neymar Jr kembali dirumorkan bakal tinggalkan PSG (Foto: Twitter/psg_english)
SEBANYAK 3 calon klub Neymar Junior jika tinggalkan Paris Saint-Germain (PSG) pada bursa transfer musim panas 2023 akan diulas Okezone. Sejatinya, penyerang sayap asal Brasil itu sudah membela Les Parisiens -julukan PSG- sejak Agustus 2017.

Selama enam tahun memperkuat PSG, Neymar Jr telah memenangkan lima gelar Liga Prancis, tiga trofi Coupe de France, empat Piala Super Prancis, dan dua gelar Coupe de la Ligue. Eks pemain Barcelona itu hanya belum pernah membawa PSG meraih gelar juara Liga Champions.

Neymar Jr

Selain itu, Neymar sudah mengoleksi 118 gol dan 177 assist dalam 173 penampilan untuk PSG. Penyerang 31 tahun itu sebetulnya masih memiliki kontrak dengan PSG hingga Juni 2025 dengan opsi perpanjangan satu tahun.

Akan tetapi, tampaknya waktu Neymar Jr bersama Les Parisiens akan segera berakhir. Menurut laporan L'Equipe yang dikutip dari Bleacher Football, Neymar telah meminta manajemen PSG untuk melepasnya pada bursa transfer musim panas 2023 ini.

“Neymar telah bicara kepada PSG bahwa ia ingin pergi pada musim panas 2023,” tulis Bleacher Football, sebagaimana laporan dari L'Equipe.

Sebab demikian, sedikitnya ada tiga klub yang bisa menjadi pelabuhan selanjutnya untuk pemain 31 tahun itu. Lantas, siapa sajakah klub yang dimaksud?

Berikut 3 Calon Klub Neymar Jr jika Tinggalkan PSG pada Bursa Transfer Musim Panas 2023:

3. Chelsea

Chelsea

Neymar Jr sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Chelsea pada Januari 2023 lalu. Bahkan, presiden Chelsea, Todd Boehly, saat itu dikabarkan sudah terbang ke Prancis untuk melakukan pembicaraan dengan PSG untuk mendatangkan Neymar Jr ke Stamford Bridge.

Namun pada akhirnya, negosiasi tersebut dilaporkan gagal. Kini, The Blues -julukan Chelsea- memiliki kesempatan kedua untuk memboyong pemain asal Brasil itu. Mengingat, Chelsea sangat boros di bursa transfer setelah diakuisisi Todd Boehly.

