Piala AFF U-23 2023: Takut Kalah dari Timnas Indonesia U-23 Jadi Penyebab Thailand Hanya Bawa 3 Pemain Jebolan SEA Games 2023?

Pelatih Timnas Thailand U-23 hanya membawa 3 pemain jebolan SEA Games 2023 ke Piala AFF U-23 2023. (Foto: REUTERS)

TAKUT kalah dari Timnas Indonesia U-23 jadi penyebab Timnas Thailand U-23 hanya bawa 3 pemain jebolan SEA Games 2023 ke Piala AFF U-23 2023? Sekadar diketahui, pelatih Timnas Thailand U-23, Issara Stritaro, telah mengumumkan skuad Timnas Thailand U-23 untuk Piala AFF U-23 2023 pada Jumat, 4 Agustus 2023.

Untuk mengarungi Piala AFF U-23 2023, Issara Sritaro membawa 23 pemain. Hanya saja, dari 23 pemain yang dibawa ke Piala AFF U-23 2023, cuma tiga pemain yang berstatus jebolan SEA Games 2023, yakni penjaga gawang Thirawut Sawansan dan dua pemain belakang, Aphisit Sansikhammuan dan Songchai Thongcham.

(Songchai Thongcam (5) akan tampil di Piala AFF U-23 2023. (Foto: REUTERS)

Apakah keputusan Issara Stritaro merombak skuad SEA Games 2023 karena takut kalah lagi dari Timnas Indonesia U-23 layaknya di final ajang dua tahunan tersebut? Ternyata bukan itu alasannya.

Issara Stritaro hanya membawa tiga pemain jebolan SEA Games 2023 karena tidak mendapat izin dari klub masing-masing pemain. Sekadar diketahui, Liga Thailand 2023-2024 segera bergulir akhir pekan ini.

Hal itu membuat klub-klub harus mempersiapkan tim sebaik mungkin, sehingga enggan melepas sang pemain andalan ke Timnas Thailand U-23. Issara Stritaro sejatinya menyayangkan banyak pemain andalan yang absen, namun mau tak mau harus menerima keadaan.

“Kami tidak bisa turun dengan kekuatan penuh karena turnamen domestik masih berlangsung,” kata Issara Stritaro mengutip dari Bongda24h.