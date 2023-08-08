Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Lengkap Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Garuda Muda Langsung Jumpa Malaysia di Laga Perdana!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |16:54 WIB
Jadwal Lengkap Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Garuda Muda Langsung Jumpa Malaysia di Laga Perdana!
Jadwal Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

JADWAL lengkap Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Seperti yang diketahui, skuad Garuda Muda akan bertanding di Piala AFF U-23 2023 di Thailand pada 17-26 Agustus 2023.

Pasukan Timnas Indonesia U-23 nanti pun akan dipimpin oleh Shin Tae-yong. Sejauh ini, pelatih asal Korea Selatan tersebut belum mengumumkan siapa saja pemain yang akan dibawanya ke Thailand.

Sebelumnya PSSI sudah mengumumkan 26 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk melaksanakan pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-23. TC tersebut digelar untuk persiapan menghadapi Piala AFF U-23 2023.

Hanya saja, unggahan pada Senin 7 Agustus 2023 tersebut tak lama dihapus oleh PSSI. Tampaknya masih ada beberapa nama yang tak diizinkan oleh pemilik klub untuk pergi ke Piala AFF U-23 2023.

Hal tersebut pun sejatinya wajar terjadi. Mengingat Piala AFF U-23 2023 merupakan kompetisi di luar agenda FIFA.

Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia U-23

Selain itu Piala AFF U-23 2023 pun bergulir ketika Liga 1 2023-2024 tengah berlangsung. Kendala tersebutlah yang membuat kini pihak Shin Tae-yong kesulitan mencari pemain untuk memperkuat skuadnya.

Timnas Indonesia U-23 pun di Piala AFF U-23 2023 tergabung di Grup B yang berisikan Malaysia dan Timor Leste. Hanya juara grup dan runner-up terbaik yang berhak melaju ke babak semifinal Piala AFF U-23 2023.

Halaman:
1 2
      
