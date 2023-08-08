Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Perjalanan Karier Razzaa Fachrezi dari Persija Jakarta Menuju Klub Spanyol

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |16:05 WIB
Kisah Perjalanan Karier Razzaa Fachrezi dari Persija Jakarta Menuju Klub Spanyol
Razzaa Fachrezi, striker Persija yang merapat ke tim asal Spanyol, Rayo Vallecano (Foto: Instagram/razzaafchrezi)
KISAH perjalanan karier Razzaa Fachrezi dari Persija Jakarta menuju klub Spanyol, Rayo Vallecano menarik untuk diulas. Pasalnya, Razzaa menjadi pemain muda Indonesia berikutnya yang berkesempatan abroad ke Eropa.

Ya, pemain muda asal klub Persija Jakarta, Razzaa Fachrezi membawa kabar bahagia untuk pecinta sepakbola tanah air. Striker berusia 19 tahun itu mendapatkan kontrak dari tim muda Rayo Vallecano.

Razzaa Fachrezi 

Rayo Vallecano merupakan tim asal kota Madrid yang saat ini berlaga di kasta tertinggi Liga Spanyol, yakni La Liga. Berdasarkan informasi yang beredar, Razza akan terlebih dahulu bermain di tim U-19 Rayo Vallecano.

Namun, apabila Razzaa mampu tampil apik, tidak memungkinkan dirinya akan dipromosikan ke tim utama.

Razzaa Fachrezi lahir di Jakarta, 4 Juni 2004. Melansir dari laman Transfermarkt, Selasa (8/8/2023) Razzaa mulai menekuni dunia sepakbola dengan menimba ilmu di SSB Akademi Sepakbola Tangsel Muda (ASTAM).

Pada tahun 2016, Razzaa melanjutkan perjalanan kariernya dengan menimba ilmu di Imran Soccer School (ISA Indonesia). Berawal dari ISA Indonesia, Razzaa kemudian bergabung dengan PS TIRA Persikabo U-18 sebelum akhirnya bergabung ke Persija U-18 pada 2021 lalu.

Kiprah Razzaa di tim muda Macan Kemayoran membuatnya kemudian dipanggil untuk turut serta membela Timnas Indonesia U-19 di ajang Piala AFF U-19 2022.

Sayangnya, Razzaa gagal mencuri posisi utama. Dirinya menjadi opsi ketiga lini depan skuad Garuda Nusantara – julukan Timnas Indonesia U-19 – setelah Hokky Caraka dan Rabbani Tasnim. Alhasil, Razzaa hanya mampu mencetak satu gol pada ajang tersebut. Dan sempat menuai banyak kritikan dari netizen.

