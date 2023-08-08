Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bayern Munich Sodorkan Rp1,6 Triliun untuk Harry Kane, Tottenham Hotspur Tolak Mentah-Mentah

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |15:26 WIB
Bayern Munich Sodorkan Rp1,6 Triliun untuk Harry Kane, Tottenham Hotspur Tolak Mentah-Mentah
Pemain Tottenham Hotspur, Harry Kane. (Foto: Instagram/harrykane)
A
A
A

LONDON Bayern Munich tengah berusaha mendatangkan Harry Kane dari Tottenham Hotspur di bursa transfer musim panas 2023. Namun, Bayern tampaknya harus menyiapkan dana yang besar untuk bisa memboyong pemain Timnas Inggris itu ke Liga Jerman.

Sebab kabar terbaru penawaran dari Bayern baru saja ditolak mentah-mentah oleh tim asal London Utara tersebut. Padahal Bayern sudah memberikan penawaran yang cukup menarik.

Dalam pertemuan dengan Presiden Tottenham Hotspur, Daniel Levy, di London pada pekan lalu, Bayern sejatinya sudah memberikan penawaran untuk Kane. Bayern memberikan tawaran terbaru sebesar 86 juta poundsterling (Rp1,6 triliun) dengan tambahan 17 juta poundsterling (Rp330 miliar).

Akan tetapi, angka tersebut masih jauh dari yang diinginkan Tottenham. Kini, ada ketidakpastian apakah negosiasi transfer akan berlanjut atau tidak di antara kedua klub tersebut.

Harry Kane

Dilansir dari The Sun, Selasa (8/8/2023), para petinggi Bayern mengadakan pertemuan internal pada hari Senin menyusul kabar dari London. Mereka sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan tawaran atau tetap bertahan pada nominal tersebut.

Tim juara Liga Jerman itu menginginkan kesepakatan transfer Harry Kane bisa selesai pada hari Minggu mendatang. Mereka telah memperingatkan Tottenham bahwa tawaran terbaru mereka bisa menjadi yang terakhir.

Halaman:
1 2
      
