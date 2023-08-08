Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Curhat Penerjemah Shin Tae-yong soal Menyampaikan Arahan kepada Para Pemain Timnas Indonesia: Perlu Teriak hingga Marah-Marah

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |15:05 WIB
Curhat Penerjemah Shin Tae-yong soal Menyampaikan Arahan kepada Para Pemain Timnas Indonesia: Perlu Teriak hingga Marah-Marah
Jeong Seok-seo bersama Shin Tae-yong (Foto: Instagram/jeongseokseo)
CURHAT penerjemah Shin Tae-yong, Jeong Seok-seo, soal menyampaikan arahan kepada para pemain Timnas Indonesia. Jeje – sapaan Jeong Seok-seo – mengaku tak hanya sekadar menerjemahkan, melainkan mengikuti nada dan intonasi sang pelatih dalam memberi arahan.

Para pencinta sepakbola Indonesia pasti familiar dengan sosok Jeje. Pria berpaspor Korea Selatan itu kerap menemani Shin Tae-yong setiap kali Timnas Indonesia bertanding.

Jeong Seok Seo

Shin Tae-yong memang tidak bisa berbahasa Inggris. Oleh karena itu, Jeje yang sejak dulu berprofesi sebagai penerjemah sangat membantu sang pelatih sebagai penyambung lidah.

Menerjemahkan kalimat demi kalimat Shin Tae-yong saat konferensi pers, wawancara doorstop atau berbicara dengan petinggi PSSI terasa mudah bagi Jeje. Namun Jeje mengaku sempat kesulitan menerjemahkan arahan Shin Tae-yong kepada pemain, baik saat pertandingan dan latihan, maupun jelang atau pascalaga di ruang ganti.

Sebab, Jeje juga harus menyamai nada dan intonasi Shin Tae-yong ketika marah kepada para pemain. Hal itu merupakan permintaan dari sang pelatih itu sendiri.

“Mungkin pertama teriak kali, teriak, harus sama, intonasi, maksudnya suasananya harus dapat, apa yang coach Shin sampaikan ke pemain harus dapat ke pemain,” kata Jeje dikutip Sport 77 Official, Selasa (8/8/2023).

