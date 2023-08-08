Resmi Gabung PSG, Goncalo Ramos: Bangga dan Bahagia!

Goncalo Ramos resmi didatangkan PSG dari Benfica dengan status pinjaman (Foto: PSG)

PARIS - Goncalo Ramos akhirnya resmi bergabung dengan Paris Saint-Germain (PSG) di bursa transfer musim panas 2023. Pria berpaspor Porutgal itu didatangkan dengan status pinjaman hingga akhir musim 2024.

Les Parisiens mengumumkan transfer Ramos pada Selasa (8/8/2023) dini hari WIB. Pemain berusia 22 tahun itu dipinjam selama semusim dengan opsi pembelian di bursa transfer musim panas 2024, atau akhir masa peminjaman.

Presiden PSG, Nasser Al Khelaifi mengatakan, Ramos merupakan salah satu pemain muda terbaik di generasinya. Dia yakin, pemain dengan karakter seperti itu adalah fondasi utama klub di masa depan.

"Goncalo Ramos, pemain internasional yang fantastis yang masih muda, lapar dan berjuang untuk tim. Para pemain seperti inilah yang menjadi masa depan institusi besar kita,” kata Al Khelaifi dikutip dari akun Twitter Fabrizio Romano (@FabrizioRomano), Selasa (8/8/2023).

Pemain Benfica itu sangat bangga bisa mendapatkan kesempatan untuk membela PSG. Menurutnya, Les Rogues et Bleus merupakan salah satu klub dengan skuad terbaik di dunia.

“Merupakan kebanggaan besar dan kebahagiaan luar biasa untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain. PSG adalah salah satu klub terbesar di dunia dengan salah satu skuat terbaik,” ujar Ramos.