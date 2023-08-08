Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Skuad Shin Tae-yong Sanggup Juara meski Minim Persiapan?

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 akan dibahas Okezone. Jika tidak ada perubahan, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- akan menantang Malaysia pada 18 Agustus 2023 dan Timor Leste (20 Agustus 2023) di babak fase grup Piala AFF U-23 2023.

Piala AFF U-23 2023 sendiri akan dilangsungkan di Rayong, Thailand pada 17-26 Agustus 2023 mendatang. Dalam gelaran turnamen kelompok umur se-Asia Tenggara itu, Timnas Indonesia tergabung di Grup B Piala AFF U-23 2023 bersama Malaysia dan Timor Leste.

Sedangkan Thailand yang merupakan tuan rumah berada di Grup A bersama Kamboja, Brunei Darussalam, dan Myanmar. Sementara itu, Grup C dihuni oleh Vietnam, Filipina dan Laos. Nantinya, hanya juara grup plus satu runner-up terbaik yang lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023.

Dalam mengawali kiprahnya di Piala AFF U-23 2023, Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Malaysia di laga pembuka Grup B. Sesuai jadwal, kedua tim tersebut bakal saling berhadapan di Stadion Provinsi Rayong, pada Jumat 18 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

Setelah menjalani matchday pertama, skuad Garuda Muda di bawah asuhan Shin Tae-yong akan melakoni laga keduanya dengan menantang Timor Leste pada 20 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB. Namun hingga saat ini, PSSI terpantau belum mengumumkan nama-nama pemain yang dipanggil untuk tampil di Piala AFF U-23 2023.

Pada Senin (7/8/2023) siang WIB kemarin, sebetulnya 26 daftar pemain Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 sempat bocor lewat akun media sosial PSSI @pssi. Ada dua pemain andalan di SEA Games 2023 yang absen yakni Marselino Ferdinan (KMSK Deinze) dan Pratama Arhan (Tokyo Verdy).