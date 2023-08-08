Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Skuad Shin Tae-yong Sanggup Juara meski Minim Persiapan?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |12:39 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Skuad Shin Tae-yong Sanggup Juara meski Minim Persiapan?
Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 akan dibahas Okezone. Jika tidak ada perubahan, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- akan menantang Malaysia pada 18 Agustus 2023 dan Timor Leste (20 Agustus 2023) di babak fase grup Piala AFF U-23 2023.

Piala AFF U-23 2023 sendiri akan dilangsungkan di Rayong, Thailand pada 17-26 Agustus 2023 mendatang. Dalam gelaran turnamen kelompok umur se-Asia Tenggara itu, Timnas Indonesia tergabung di Grup B Piala AFF U-23 2023 bersama Malaysia dan Timor Leste.

Sedangkan Thailand yang merupakan tuan rumah berada di Grup A bersama Kamboja, Brunei Darussalam, dan Myanmar. Sementara itu, Grup C dihuni oleh Vietnam, Filipina dan Laos. Nantinya, hanya juara grup plus satu runner-up terbaik yang lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023.

Baca Juga:
baca_juga

Dalam mengawali kiprahnya di Piala AFF U-23 2023, Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Malaysia di laga pembuka Grup B. Sesuai jadwal, kedua tim tersebut bakal saling berhadapan di Stadion Provinsi Rayong, pada Jumat 18 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

Setelah menjalani matchday pertama, skuad Garuda Muda di bawah asuhan Shin Tae-yong akan melakoni laga keduanya dengan menantang Timor Leste pada 20 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB. Namun hingga saat ini, PSSI terpantau belum mengumumkan nama-nama pemain yang dipanggil untuk tampil di Piala AFF U-23 2023.

Pada Senin (7/8/2023) siang WIB kemarin, sebetulnya 26 daftar pemain Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 sempat bocor lewat akun media sosial PSSI @pssi. Ada dua pemain andalan di SEA Games 2023 yang absen yakni Marselino Ferdinan (KMSK Deinze) dan Pratama Arhan (Tokyo Verdy).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183857/gerald_vanenburg_akhirnya_angkat_bicara_usai_lama_bungkam_sejak_dipecat_dari_kursi_pelatih_timnas_indonesia_u_23-Qq6E_large.jpg
Lama Bungkam, Gerald Vanenburg Kirim Pesan Menyentuh Usai Dipecat sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183791/timnas_indonesia_u_22-igNl_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 Jelang SEA Games 2025: Garuda Muda Dibantai 0-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183032/luke_xavier-MNGg_large.jpg
Alasan Indra Sjafri Panggil Luke Xavier Keet, Reycredo Beremanda, dan Muhammad Mishbah ke Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182934/pssi_bicara_soal_alasan_memilih_timnas_mali_u_23_jadi_lawan_uji_coba_timnas_indonesia_u_23-fvNC_large.jpeg
Alasan PSSI Pilih Mali Jadi Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/22/51/1646849/mnc-sports-competition-2025-rcti-bongkar-resep-pertahankan-gelar-juara-eae.jpg
MNC Sports Competition 2025: RCTI Bongkar Resep Pertahankan Gelar JuaraÂ 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182921/timnas_indonesia_u_23_menggelar_latihan_perdana_jelang_menghadapi_timnas_mali_u_23_dalam_laga_uji_coba_internasional-tOsE_large.jpeg
3 Pemain Diaspora Baru Ikut Latihan Perdana Timnas Indonesia U-23 Jelang Hadapi Mali
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement