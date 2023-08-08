Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo Bikin Mental Pemain Irak Turun Jelang Lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |12:28 WIB
Cristiano Ronaldo Bikin Mental Pemain Irak Turun Jelang Lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?
Cristianoo Ronaldo bikin mental pemain Timnas Irak jatuh? (Foto: Instagram/@alnassr)
A
A
A

CRISTIANO Ronaldo bikin mental pemain Irak turun jelang melawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Rabu, 9 Agustus 2023 pukul 22.00 WIB, Cristiano Ronaldo akan memperkuat Al Nassr untuk menghadapi klub asal Irak, Al Shorta, di semifinal Liga Champions Arab 2023.

Laga ini bak bumi dan langit, jika ukurannya materi pemain. Al Nassr diperkuat pemain-pemain top dunia seperti Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Marcelo Brozovic, Seko Fofana, Alex Telles dan David Ospina.

Baca Juga:
baca_juga

Al Nassr

(Al Nassr diperkuat banyak pemain bintang)

Sementara itu, Al Shorta selain dihuni pemain-pemain lokal asal Irak, mereka hanya diperkuat pemain-pemain asing kelas dua atau tiga. Karena itu, di atas kertas Al Nassr bakal menyudahi pertandingan dengan mudah (meraih kemenangan).

Jika Al Nassr menang besar atas Al Shorta, bisa jadi merusak mental pemain-pemain raksasa Liga Irak tersebut. Andai mental pemain Al Shorta rusak, tentunya menguntungkan Timnas Indonesia yang menjadi lawan Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2023.

Di skuad Al Shorta sendiri terdapat tiga personel Timnas Irak yang ambil bagian saat sang negara kalah 0-1 dari Kolombia di FIFA Matchday Juni 2023. Mereka ialah Ahmed Basil (penjaga gawang), Manaf Younis (bek tengah) dan Ahmed Yahya (fullback kiri).

Irak dan Timnas Indonesia sendiri bakal bertemu di dua ajang sekaligus dalam setahun ke depan, yakni Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2023. Jika Timnas Indonesia menang atas Brunei di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda akan tergabung di Grup F bersama Irak, Vietnam dan Filipina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185142/timur_kapadze-vzil_large.jpg
Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Ungkap Kriteria Pemain yang Diinginkan, Soroti Pemain Naturalisasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185130/timur_kapadze-65vL_large.jpg
Lempar Pujian, Timur Kapadze Blak-blakan Akui Timnas Indonesia Makin Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185124/fifa_series_2026-5CsD_large.jpg
Mengenal FIFA Series 2026, Turnamen yang Diikuti Timnas Indonesia Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184995/sumardji_memastikan_pelatih_timnas_indonesia_yang_baru_benar_benar_terpilih_lewat_proses_seleksi_ketat-XJH3_large.jpg
Kapok dengan Patrick Kluivert, PSSI Janji Lebih Selektif Tentukan Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/22/51/1646849/mnc-sports-competition-2025-rcti-bongkar-resep-pertahankan-gelar-juara-eae.jpg
MNC Sports Competition 2025: RCTI Bongkar Resep Pertahankan Gelar JuaraÂ 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185057/erick_thohir-EBzU_large.jpg
Resmi! Erick Thohir Umumkan Indonesia Jadi Tuan Rumah FIFA Series 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement