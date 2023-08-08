Cristiano Ronaldo Bikin Mental Pemain Irak Turun Jelang Lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?

CRISTIANO Ronaldo bikin mental pemain Irak turun jelang melawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Rabu, 9 Agustus 2023 pukul 22.00 WIB, Cristiano Ronaldo akan memperkuat Al Nassr untuk menghadapi klub asal Irak, Al Shorta, di semifinal Liga Champions Arab 2023.

Laga ini bak bumi dan langit, jika ukurannya materi pemain. Al Nassr diperkuat pemain-pemain top dunia seperti Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Marcelo Brozovic, Seko Fofana, Alex Telles dan David Ospina.

Baca Juga:

(Al Nassr diperkuat banyak pemain bintang)

Sementara itu, Al Shorta selain dihuni pemain-pemain lokal asal Irak, mereka hanya diperkuat pemain-pemain asing kelas dua atau tiga. Karena itu, di atas kertas Al Nassr bakal menyudahi pertandingan dengan mudah (meraih kemenangan).

Jika Al Nassr menang besar atas Al Shorta, bisa jadi merusak mental pemain-pemain raksasa Liga Irak tersebut. Andai mental pemain Al Shorta rusak, tentunya menguntungkan Timnas Indonesia yang menjadi lawan Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2023.

Di skuad Al Shorta sendiri terdapat tiga personel Timnas Irak yang ambil bagian saat sang negara kalah 0-1 dari Kolombia di FIFA Matchday Juni 2023. Mereka ialah Ahmed Basil (penjaga gawang), Manaf Younis (bek tengah) dan Ahmed Yahya (fullback kiri).

Irak dan Timnas Indonesia sendiri bakal bertemu di dua ajang sekaligus dalam setahun ke depan, yakni Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2023. Jika Timnas Indonesia menang atas Brunei di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda akan tergabung di Grup F bersama Irak, Vietnam dan Filipina.