HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Remehkan Timnas Indonesia U-23, Sebut Vietnam Bakal Juara Piala AFF U-23 2023!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |11:47 WIB
Media Vietnam Remehkan Timnas Indonesia U-23, Sebut Vietnam Bakal Juara Piala AFF U-23 2023!
Media Vietnam remehkan Timnas Indonesia U-23 jelang Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam meremehkan Timnas Indonesia U-23 dan menjagokan Timnas Vietnam U-23 juara Piala AFF U-23 2023. Penilaian ini muncul karena H-9 penyelenggaraan Piala AFF U-23 2023, Timnas Indonesia U-23 belum kunjung menggelar pemusatan latihan (TC).

Sekadar diketahui, mayoritas negara peserta Piala AFF U-23 2023 sudah menggelar TC. Bahkan Thailand dan Vietnam rencananya akan bersua Bahrain U-23 sebelum tampil di Piala AFF U-23 2023.

Media Vietnam remehkan Timnas Indonesia U-23

Baca Juga:
baca_juga

(Media Vietnam remehkan Timnas Indonesia U-23 jelang Piala AFF U-23 2023. (Foto: Soha.vn)

Bagaimana dengan Timnas Indonesia U-23? Awalnya, skuad asuhan Shin Tae-yong direncanakan menggelar TC pada hari ini, Selasa (8/8/2023).

Senin, 7 Agustus 2023 siang WIB, PSSI mengumumkan daftar 26 pemain yang dipersiapkan mengikuti TC jelang Piala AFF U-23 2023. Sayangnya, beberapa menit setelah diunggah, PSSI menghapus postingan tersebut.

Kabarnya, masih ada yang didiskusikan antara tim kepelatihan PSSI dan klub-klub Liga 1 2023-2024, sehingga TC kabarnya bakal dindur. Menurut berbagai sumber, TC Timnas Indonesia U-23 rencananya digelar pada 10 Agustus 2023, atau H-7 penyelenggaraan!

Fakta ini yang membuat Soha mengernyitkan dahi. Mereka menilai persiapan minim ini membuat Timnas Indonesia U-23 asuhan Shin Tae-yong kesulitan berprestasi di Piala AFF U-23 2023.

Halaman:
1 2
      
