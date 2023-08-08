Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Pemain Kesayangan Bojan Hodak di Persib Bandung Dipanggil Timnas Indonesia U-23 Asuhan Shin Tae-yong, Jadi Cadangan atau Andalan?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |09:40 WIB
2 Pemain Kesayangan Bojan Hodak di Persib Bandung Dipanggil Timnas Indonesia U-23 Asuhan Shin Tae-yong, Jadi Cadangan atau Andalan?
Shin Tae-yong panggil 2 pemain Persib Bandung ke Timnas Indonesia U-23. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
SEBANYAK 2 pemain kesayangan Bojan Hodak di Persib Bandung dipangil Timnas Indonesia U-23 asuhan Shin Tae-yong yang dipersiapkan tampil di Piala AFF U-23 2023. Dua pemain yang dimaksud adalah Robi Darwis dan Beckham Putra.

Kemudian muncul pertanyaan, apakah kedua pemain ini bakal menjadi andalan Shin Tae-yong di Piala AFF U-23 2023? Senin 7 Agustus 2023 siang WIB, PSSI melalui media sosial mereka mengumumkan daftar 26 nama pemain yang dipersiapkan turun di Piala AFF U-23 2023.

Beckham Putra

(Beckham Putra siap jadi andalan Shin Tae-yong di Piala AFF U-23 2023?)

Namun, beberapa menit berselang, PSSI menghapus unggahan mereka tersebut, Hingga kini, PSSI belum mengunggah ulang daftar 26 pemain tersebut.

Akan tetapi, sudah banyak yang mengcapture siapa saja pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia U-23. Dari daftar tersebut terdapat nama Beckham Putra dan Robi Darwis yang notabene pemain Persib Bandung.

Beckham Putra bermain sebagai starter saat Persib Bandung menjamu Bali United, atau laga perdana Bojan Hodak membesut skuad Maung Bandung. Sementara itu, Robi Darwis harus rela duduk di bangku cadangan sepanjang laga.

Meski dicadangkan, Robi Darwis memiliki prospek untuk dijadikan andalan oleh Bojan Hodak. Kemampuan Robi Darwis yang dapat diperankan sebagai bek tengah, gelandang bertahan hingga kemampuan melepaskan lemparan roket, membuat pesepakbola 19 tahun ini dapat menjadi kartu as bagi Bojan Hodak.

