Sebelum Lawan Timnas Indonesia, Pemain-Pemain Irak Lebih Dulu Hadapi Cristiano Ronaldo di Liga Champions Arab 2023

Cristiano Ronaldo akan memimpin Al Nassr untuk bersua klub asal Irak, Al Shorta. (Foto: Instagram/@cristiano)

SEBELUM melawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan Kualifiaksi Piala Dunia 2026 zona Asia, sejumlah pemain Timnas Irak yang memperkuat klub Al Shorta lebih dulu menghadapi Cristiano Ronaldo di semifinal Liga Champions Arab 2023.

Sekadar diketahui, Al Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo akan bersua Al Shorta di semifinal Liga Champions Arab 2023. Laga dilangsungkan di Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, Abha, Arab Saudi pada Rabu 9 Agustus 2023 pukul 22.00 WIB.

(Cristiano Ronaldo akan memimpin skuad Al Nassr menghadapi Al Shorta di semifinal Liga Champions Arab 2023)

Secara materi pemain, Al Nassr jauh lebih kuat ketimbang Al Shorta. Al Nassr asuhan Luis Castro diperkuat pemain-pemain top dunia macam Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Marcelo Brozovic, Seko Fofana, Alex Telles, Anderson Talisca hingga David Ospina.

Sementara itu, di Al Shorta tak ada pesepakbola yang menyandang status bintang. Karena itu, di atas kertas Al Nassr seharusnya bisa mengatasi perlawanan Al Shorta dengan mudah.

Bisa dibilang, laga ini merupakan momentum pemain-pemain Al Shorta mengambil pengalaman sebanyak-banyaknya, berhubung dipertemukan dengan Al Nassr yang dipenuhi pesepakbola bintang.

Di skuad Al Shorta saat ini terdapat tiga personel Timnas Irak. Mereka ialah Ahmed Basil (penjaga gawang), Manaf Younis (bek tengah) dan Ahmed Yahya (fullback kiri).