Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sebelum Lawan Timnas Indonesia, Pemain-Pemain Irak Lebih Dulu Hadapi Cristiano Ronaldo di Liga Champions Arab 2023

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |09:11 WIB
Sebelum Lawan Timnas Indonesia, Pemain-Pemain Irak Lebih Dulu Hadapi Cristiano Ronaldo di Liga Champions Arab 2023
Cristiano Ronaldo akan memimpin Al Nassr untuk bersua klub asal Irak, Al Shorta. (Foto: Instagram/@cristiano)
A
A
A

SEBELUM melawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan Kualifiaksi Piala Dunia 2026 zona Asia, sejumlah pemain Timnas Irak yang memperkuat klub Al Shorta lebih dulu menghadapi Cristiano Ronaldo di semifinal Liga Champions Arab 2023.

Sekadar diketahui, Al Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo akan bersua Al Shorta di semifinal Liga Champions Arab 2023. Laga dilangsungkan di Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, Abha, Arab Saudi pada Rabu 9 Agustus 2023 pukul 22.00 WIB.

Cristiano Ronaldo

(Cristiano Ronaldo akan memimpin skuad Al Nassr menghadapi Al Shorta di semifinal Liga Champions Arab 2023)

Secara materi pemain, Al Nassr jauh lebih kuat ketimbang Al Shorta. Al Nassr asuhan Luis Castro diperkuat pemain-pemain top dunia macam Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Marcelo Brozovic, Seko Fofana, Alex Telles, Anderson Talisca hingga David Ospina.

Sementara itu, di Al Shorta tak ada pesepakbola yang menyandang status bintang. Karena itu, di atas kertas Al Nassr seharusnya bisa mengatasi perlawanan Al Shorta dengan mudah.

Bisa dibilang, laga ini merupakan momentum pemain-pemain Al Shorta mengambil pengalaman sebanyak-banyaknya, berhubung dipertemukan dengan Al Nassr yang dipenuhi pesepakbola bintang.

Di skuad Al Shorta saat ini terdapat tiga personel Timnas Irak. Mereka ialah Ahmed Basil (penjaga gawang), Manaf Younis (bek tengah) dan Ahmed Yahya (fullback kiri).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184991/kevin_diks_ternyata_menjadikan_dani_alves_sebagai_panutan-nwjI_large.jpg
Alasan Pemain Timnas Indonesia Kevin Diks Jadikan Dani Alves Panutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185013/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_washington_spirit_vs_gotham_fc_di_nwsl_2025_2026-1hyN_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Washington Spirit vs Gotham FC di NWSL 2025-2026, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184966/timur_kapadze-GH8L_large.jpg
Penampakan Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Salat Jumat di Masjid Istiqlal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184719/ivar_jenner-Ieam_large.jpg
Bikin Geger, Ivar Jenner Putuskan Tidak Perpanjang Kontrak dengan FC Utrecht
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/50/1646587/ryan-garcia-tantang-mario-barrios-berebut-sabuk-wbc-kelas-welter-khu.webp
Ryan Garcia Tantang Mario Barrios Berebut Sabuk WBC Kelas Welter
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/21/mainz_vs_hoffenheim.jpg
Saksikan Bundesliga di RCTI Pekan Ini: Mainz 05 Vs Hoffenheim, FC Koln Jumpa Frankfurt
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement