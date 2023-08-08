Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hebatnya Lionel Messi, Baru 4 Laga Sudah Masuk Jajaran Top Skor Sepanjang Masa Inter Miami!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |09:01 WIB
Hebatnya Lionel Messi, Baru 4 Laga Sudah Masuk Jajaran Top Skor Sepanjang Masa Inter Miami!
Lionel Messi sudah masuk jajaran top skor Inter Miami hanya dari empat laga saja (Foto: Twitter/intermiamicf)
HEBATNYA Lionel Messi, baru empat laga sudah masuk jajaran top skor sepanjang masa Inter Miami. Penyerang Timnas Argentina berjuluk La Pulga itu baru bergabung dengan klub Amerika Serikat tersebut pada bursa transfer musim panas ini.

Messi gabung The Herons – julukan Inter Miami – setelah kontraknya habis bersama Paris Saint-Germain. Penyerang berusia 36 tahun tersebut mendapatkan kontrak yang berlaku hingga Desember 2025 mendatang.

Lionel Messi

Meski baru bergabung, Lionel Messi langsung menjadi andalan tim untuk membuktikan kualitasnya yang sudah diakui dunia. Dalam empat kali bertanding, eks penyerang Barcelona itu sukses mencetak tujuh gol untuk Inter Miami.

Catatan ini membuat mantan pemain Barcelona itu masuk dalam jajaran topskor sepanjang masa Inter Miami. Messi berada di posisi keempat, dan mempunyai catatan gol yang sama dengan Josef Martinez, Lewis Morgan (sekarang di New York Red Bull), dan Rodolfo Pizarro (sekarang di AEK Athens).

Tiga pemain teratas dalam jajaran top skor Inter Miami adalah Gonzalo Higuain (29 gol), Leonardo Campana (16 gol), dan Robert Taylor (8 gol). Catatan gol yang tidak terlalu banyak menjadi wajar mengingat Inter Miami baru didirikan pada tahun 2018.

