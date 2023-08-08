Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indra Sjafri soal Pemain Abroad Termasuk Elkan Baggott: Harus Dapat Menit Bermain!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |08:25 WIB
Indra Sjafri soal Pemain Abroad Termasuk Elkan Baggott: Harus Dapat Menit Bermain!
Elkan Baggott dan pemain abroad lain diminta berjuang untuk menit bermain (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
JAKARTA - Direktur Teknik PSSI, Indra Sjafri, bicara soal kiprah pemain-pemain abroad Indonesia termasuk Elkan Baggott. Dia berharap para pemain yang sedang merantau itu bisa mendapat banyak menit bermain.

Seperti diketahui, sejumlah pemain Indonesia saat ini tengah berkarier di luar negeri. Pratama Arhan (Tokyo Verdy, Jepang), Asnawi Mangkualam (Jeonnam Dragons, Korea Selatan), Marselino Ferdinan (KMSK Deinze, Belgia), dan Elkan Baggott (Ipswich Town, Inggris), merupakan nama-nama yang rajin menghiasi skuad Timnas Indonesia.

Elkan Baggott

Di antara empat pemain itu, Elkan menjadi yang paling sering dipinjamkan oleh klubnya. Pemain berusia 20 tahun itu sudah menjalani dua kali peminjaman, yakni ke Gillingham FC dan Cheltenham Town FC.

Indra berpandangan, peminjaman yang dilakukan oleh Ipswich Town sangat bagus karena bisa memberikan menit bermain kepada Elkan. Pria berusia 60 tahun itu menegaskan, para pemain abroad dari Indonesia harus mendapatkan menit bermain di klubnya.

“Saya enggak bisa ikut tuh gimana suasana di sana. Cuma yang penting untuk pemain timnas yang di luar, satu dia dapat jam terbang," ujar Indra kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Jakarta, Senin 7 Agustus 2023.

"Kalau enggak dapat jam terbang di klub utama dia bermain, mungkin dengan pinjaman ke klub lain, yang penting dia bermain. Jangan dia sampai enggak bermain. Itu poin pentingnya,” sambung pelatih Timnas Indonesia U-20 itu.

