Media Malaysia Takjub Klub Indonesia Bhayangkara FC Hampir Bikin Malu Barcelona!

KUALA LUMPUR - Media Malaysia, Makan Bola, takjub melihat Bhayangkara FC U-20 hampir mempermalukan Barcelona Juvenil A. Pertandingan tersebut berlangsung dalam ajang International Youth Championship 2023 (IYC 2023).

Bhayangkara FC U-20 berhadapan dengan Barcelona U-19 dalam laga lanjutan IYC 2023. Duel antara kedua tim tersebut digelar di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Senin 7 Agustus 2023 sore WIB.

Tidak disangka, Bhayangkara FC mampu menyulitkan FC Barcelona. Tim usia muda asal Spanyol itu sempat unggul terlebih dahulu lewat gol Nil Caldero Soteres di menit ke-34.

Namun demikian, Bhayangkara FC mampu menyamakan kedudukan lewat tendangan keras dari luar kotak penalti Bagus Teguh di menit ke-45+4. FC Barcelona baru bisa kembali unggul lewat gol Alexis di menit ke-64.

Laga tersebut berakhir dengan kemenangan tipis FC Barcelona 2-1 atas Bhayangkara FC. Jalannya pertandingan itu disorot salah satu media Malaysia. Mereka takjub tim usia muda klub Indonesia hampir bisa mempermalukan Barcelona.

“Klub Indonesia hampir mempermalukan FC Barcelona,” bunyi pernyataan dari Makan Bola, dikutip pada Selasa (8/8/2023).