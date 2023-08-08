Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Penyerang Ganas Mematikan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Pemain Abroad!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |06:39 WIB
5 Penyerang Ganas Mematikan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Pemain Abroad!
Berikut 5 penyerang ganas mematikan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. (Foto: Instagram/@mramadhansn)
A
A
A

SEBANYAK 5 penyerang ganas mematikan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 akan diulas Okezone. PSSI pada Senin 7 Agustus 2023, merilis daftar 26 pemain yang disiapkan tampil di Piala AFF U-23 2023 yang dilangsungkan di Thailand pada 17-26 Agustus 2023.

Hanya saja, beberapa menit setelah informasi itu dirilis, unggahan tersebut dihapus. Meski begitu, sudah banyak yang mengcapture siapa saja nama-nama yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong.

Dari 26 pemain yang dipanggil, lima di antaranya diprediksi bakal menjadi mesin gol Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Siapa saja?

Berikut 5 penyerang ganas mematikan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023:

5. Witan Sulaeman

Witan Sulaeman

Witan Sulaeman biasa beroperasi sebagai winger. Namun, ketika dibutuhkan, pesepakbola 21 tahun ini dapat diandalkan sebagai penyerang. Hal itu pernah dibuktikan Witan Sulaeman saat tampil di Piala AFF 2020.

Saat itu, Shin Tae-yong menduetkan Witan Sulaeman dengan penyerang Persib Bandung, Ezra Walian. Saat ini, Witan Sulaeman sedang on fire di Liga 1 2023-2024 dengan rutin melepaskan assist.

4. Fajar Fathur

Fajar Fathur

Fajar Fathur dikenal sebagai pesepakbola serbabisa. Ia bisa diperankan sebagai fullback kanan, gelandang hingga penyerang. Di SEA Games 2023, fajar Fathur bahkan keluar sebagai top skor dengan koleksi lima gol.

Halaman:
1 2 3
      
