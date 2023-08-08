Media Malaysia Soroti Pemain Muda Indonesia Razzaa Fachrezi Gabung Rayo Vallecano

KUALA LUMPUR - Media Malaysia, Makan Bola, menyoroti bergabungnya Razzaa Fachrezi dengan klub Spanyol Rayo Vallecano. Mereka menilai pemain muda Indonesia itu beruntung karena akan mendapat gemblengan legenda sepakbola dunia.

Nama Razzaa Fachrezi tidak asing bagi pencinta sepak bola Tanah Air. Striker berusia 19 tahun itu sempat beberapa kali diturunkan pelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U-19.

Razzaa sempat mencatatkan empat penampilan di Piala AFF U-19 2022. Pemain kelahiran Jakarta, 4 Juni 2004, itu mampu mencetak satu gol dari jumlah penampilan tersebut.

Terbaru, Razzaa dikabarkan bergabung ke Rayo Vallecano U-21 dengan status bebas transfer. Sang pemain muda dikontrak selama satu tahun. Kabar membanggakan itu turut disorot salah satu media Malaysia.

Mereka menganggap Razzaa beruntung bisa bergabung ke klub tersebut. Pasalnya, pemain muda Indonesia itu bisa belajar menjadi penyerang hebat dengan mantan striker Manchester United, Radamel Falcao.