Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Soroti Pemain Muda Indonesia Razzaa Fachrezi Gabung Rayo Vallecano

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |06:11 WIB
Media Malaysia Soroti Pemain Muda Indonesia Razzaa Fachrezi Gabung Rayo Vallecano
Razzaa Fachrezi bergabung dengan Rayo Vallecano (Foto: Instagram/@razzaafachrezi)
A
A
A

KUALA LUMPUR - Media Malaysia, Makan Bola, menyoroti bergabungnya Razzaa Fachrezi dengan klub Spanyol Rayo Vallecano. Mereka menilai pemain muda Indonesia itu beruntung karena akan mendapat gemblengan legenda sepakbola dunia.

Nama Razzaa Fachrezi tidak asing bagi pencinta sepak bola Tanah Air. Striker berusia 19 tahun itu sempat beberapa kali diturunkan pelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U-19.

Razzaa Fachrezi bergabung dengan Rayo Vallecano U-21

Razzaa sempat mencatatkan empat penampilan di Piala AFF U-19 2022. Pemain kelahiran Jakarta, 4 Juni 2004, itu mampu mencetak satu gol dari jumlah penampilan tersebut.

Terbaru, Razzaa dikabarkan bergabung ke Rayo Vallecano U-21 dengan status bebas transfer. Sang pemain muda dikontrak selama satu tahun. Kabar membanggakan itu turut disorot salah satu media Malaysia.

Mereka menganggap Razzaa beruntung bisa bergabung ke klub tersebut. Pasalnya, pemain muda Indonesia itu bisa belajar menjadi penyerang hebat dengan mantan striker Manchester United, Radamel Falcao.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184991/kevin_diks_ternyata_menjadikan_dani_alves_sebagai_panutan-nwjI_large.jpg
Alasan Pemain Timnas Indonesia Kevin Diks Jadikan Dani Alves Panutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185013/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_washington_spirit_vs_gotham_fc_di_nwsl_2025_2026-1hyN_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Washington Spirit vs Gotham FC di NWSL 2025-2026, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184966/timur_kapadze-GH8L_large.jpg
Penampakan Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Salat Jumat di Masjid Istiqlal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184719/ivar_jenner-Ieam_large.jpg
Bikin Geger, Ivar Jenner Putuskan Tidak Perpanjang Kontrak dengan FC Utrecht
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/11/1646599/gol-akrobatik-mctominay-hancurkan-rekor-ronaldo-bawa-skotlandia-lolos-piala-dunia-vjp.webp
Gol Akrobatik McTominay Hancurkan Rekor Ronaldo, Bawa Skotlandia Lolos Piala DuniaÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak.jpg
Komentar Bojan Hodak usai Persib Menang Tipis atas Dewa United: Berat dan Ketat!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement