HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Keanehan di Daftar 26 Pemain Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023 yang Bocor, Nomor 1 Ada yang Kena Sanksi!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |05:54 WIB
JAKARTA - Terdapat tiga keanehan dalam daftar 26 pemain Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023 yang bocor di media sosial. Akibatnya, unggahan tersebut kemudian dihapus oleh si pemilik akun.

Sekadar informasi, nama-nama pemain Timnas Indonesia U-23 yang dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong belum juga diketahui. PSSI sampai detik ini belum memberi tahu siapa saja yang akan dipanggil ke Garuda Muda.

Bocoran nama 26 pemain Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023

Namun, muncul unggahan-unggahan soal nama pemain di media sosial, yang tak lama kemudian dihapus. Ada beberapa keanehan dalam daftar nama-nama tersebut. Apa saja?

3. Pendidikan Kepolisian

Muncul nama Muhammad Ferarri dan Frengky Deaner Missa dalam daftar nama pemain itu. Padahal, keduanya sama-sama tengah menempuh pendidikan Kepolisian (SEBA) yang butuh waktu berbulan-bulan.

Celakanya lagi, Ferarri dan Frengky justru absen dari klub karena masa pendidikan tersebut. Aneh bila keduanya diizinkan untuk memenuhi panggilan tim nasional tetapi tidak boleh bermain di klub.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
