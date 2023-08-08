3 Keanehan di Daftar 26 Pemain Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023 yang Bocor, Nomor 1 Ada yang Kena Sanksi!

JAKARTA - Terdapat tiga keanehan dalam daftar 26 pemain Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023 yang bocor di media sosial. Akibatnya, unggahan tersebut kemudian dihapus oleh si pemilik akun.

Sekadar informasi, nama-nama pemain Timnas Indonesia U-23 yang dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong belum juga diketahui. PSSI sampai detik ini belum memberi tahu siapa saja yang akan dipanggil ke Garuda Muda.

Namun, muncul unggahan-unggahan soal nama pemain di media sosial, yang tak lama kemudian dihapus. Ada beberapa keanehan dalam daftar nama-nama tersebut. Apa saja?

3. Pendidikan Kepolisian

Muncul nama Muhammad Ferarri dan Frengky Deaner Missa dalam daftar nama pemain itu. Padahal, keduanya sama-sama tengah menempuh pendidikan Kepolisian (SEBA) yang butuh waktu berbulan-bulan.

Celakanya lagi, Ferarri dan Frengky justru absen dari klub karena masa pendidikan tersebut. Aneh bila keduanya diizinkan untuk memenuhi panggilan tim nasional tetapi tidak boleh bermain di klub.