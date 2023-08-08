Hasil Liverpool vs Darmstadt di Laga Uji Coba: Mohamed Salah Cetak Gol, The Reds Menang 3-1

PRESTON - Hasil Liverpool vs Darmstadt di laga uji coba, Selasa (8/8/2023) dini hari WIB, telah diketahui. The Reds menang 3-1 pada laga uji coba pramusim yang dilangsungkan di Deepdale Stadium, Preston, Inggris, tersebut.

Gol-gol kemenangan Liverpool masing-masing dilesakkan oleh Mohamed Salah (5'), Diogo Jota (8'), dan Luis Diaz (59'). Sementara itu, Darmstadt hanya mampu mencetak satu gol hiburan melalui Mathias Honsak (10').

Jalannya Pertandingan

Begitu babak pertama dimulai, Liverpool langsung mengambil inisiatif untuk menggebrak lini pertahanan lawan. Hasilnya, Mohamed Salah sukses membuka keran gol The Reds di menit 5 usai memanfaatkan sepak pojok dari Dominik Szoboszlai. Skor berubah jadi 1-0 untuk Liverpool.

Tak membutuhkan waktu lama, Liverpool berhasil menggandakan keunggulan di menit 8 via gol Diogo Jota. Berawal dari Mohamed Salah yang mampu merebut bola dari lawan dan memberikan umpan akurat yang sukses dieksekusi oleh Diogo Jota. Skor menjadi 2-0 untuk The Reds.

Dua menit berselang, Darmstadt mencoba untuk bangkit dan berhasil menjebol gawang pasukan Jurgen Klopp. Adalah Mathias Honsak yang sukses membobol gawang Alisson Becker sehingga memperkecil skor menjadi 1-2 yang bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Liverpool memainkan tempo yang sama seperti di babak pertama. Sejumlah peluang didapatkan oleh Mohamed Salah dkk. Namun, upaya mereka belum membuahkan gol tambahan.