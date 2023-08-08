Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liverpool vs Darmstadt di Laga Uji Coba: Mohamed Salah Cetak Gol, The Reds Menang 3-1

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |05:29 WIB
Hasil Liverpool vs Darmstadt di Laga Uji Coba: Mohamed Salah Cetak Gol, <i>The Reds</i> Menang 3-1
Liverpool menang 3-1 atas Darmstadt pada laga uji coba pramusim (Foto: Reuters/Jason Cairnduff)
A
A
A

PRESTON - Hasil Liverpool vs Darmstadt di laga uji coba, Selasa (8/8/2023) dini hari WIB, telah diketahui. The Reds menang 3-1 pada laga uji coba pramusim yang dilangsungkan di Deepdale Stadium, Preston, Inggris, tersebut.

Gol-gol kemenangan Liverpool masing-masing dilesakkan oleh Mohamed Salah (5'), Diogo Jota (8'), dan Luis Diaz (59'). Sementara itu, Darmstadt hanya mampu mencetak satu gol hiburan melalui Mathias Honsak (10').

Jalannya Pertandingan

Diogo Jota mencetak gol kedua Liverpool ke gawang SV Darmstadt (Foto: Reuters/Jason Cairnduff)

Begitu babak pertama dimulai, Liverpool langsung mengambil inisiatif untuk menggebrak lini pertahanan lawan. Hasilnya, Mohamed Salah sukses membuka keran gol The Reds di menit 5 usai memanfaatkan sepak pojok dari Dominik Szoboszlai. Skor berubah jadi 1-0 untuk Liverpool.

Tak membutuhkan waktu lama, Liverpool berhasil menggandakan keunggulan di menit 8 via gol Diogo Jota. Berawal dari Mohamed Salah yang mampu merebut bola dari lawan dan memberikan umpan akurat yang sukses dieksekusi oleh Diogo Jota. Skor menjadi 2-0 untuk The Reds.

Dua menit berselang, Darmstadt mencoba untuk bangkit dan berhasil menjebol gawang pasukan Jurgen Klopp. Adalah Mathias Honsak yang sukses membobol gawang Alisson Becker sehingga memperkecil skor menjadi 1-2 yang bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Liverpool memainkan tempo yang sama seperti di babak pertama. Sejumlah peluang didapatkan oleh Mohamed Salah dkk. Namun, upaya mereka belum membuahkan gol tambahan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184991/kevin_diks_ternyata_menjadikan_dani_alves_sebagai_panutan-nwjI_large.jpg
Alasan Pemain Timnas Indonesia Kevin Diks Jadikan Dani Alves Panutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185013/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_washington_spirit_vs_gotham_fc_di_nwsl_2025_2026-1hyN_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Washington Spirit vs Gotham FC di NWSL 2025-2026, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184966/timur_kapadze-GH8L_large.jpg
Penampakan Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Salat Jumat di Masjid Istiqlal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184719/ivar_jenner-Ieam_large.jpg
Bikin Geger, Ivar Jenner Putuskan Tidak Perpanjang Kontrak dengan FC Utrecht
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/51/1646811/widyanta-teja-dan-daniel-salamena-siap-balas-dendam-dengan-sepatu-legendaris-lokal-di-ibl-2026-yoh.webp
Widyanta Teja dan Daniel Salamena Siap Balas Dendam dengan Sepatu Legendaris Lokal di IBL 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/21/tim_snooker_putra_indonesia.jpg
Tim Snooker Indonesia Menggila! Libas Bahrain 3–1 dan Tembus Top 12 Oman World Cup 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement