HOME BOLA LIGA INDONESIA

Thomas Doll Kritik Larangan Suporter Away di Liga 1 2023-2024

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |23:58 WIB
Thomas Doll Kritik Larangan Suporter Away di Liga 1 2023-2024
Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll (Foto: Cikal Bintang/MPI)
A
A
A

DEPOK - Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, mengkritik aturan larangan suporter away di Liga 1 2023-2024. Menurutnya Doll, aturan itu membatasi para fans yang ingin bepergian ke luar kota menonton timnya berlaga.

Kompetisi Liga 1 2023-2024 telah memasuki pekan ketujuh. Pemandangan berbeda terlihat pada kompetisi musim ini. Pasalnya, hanya suporter kandang dari setiap laga yang diizinkan menonton langsung pertandingan.

Sementara itu, suporter tim away tidak diizinkan menonton langsung di stadion.Aturan tersebut memunculkan masalah baru. Beberapa klub Liga 1 dijatuhi denda oleh Komite Disiplin PSSI setiap pekannya karena kehadiran suporter mereka di laga away.

Aturan tersebut juga membuat stadion tidak seramai biasanya. Hal itu diyakini turut memengaruhi semangat para pemain yang berlaga di lapangan. Kehadiran suporter dari kedua tim yang berlaga sejatinya diperlukan untuk menambah semarak jalannya laga.

Terbaru, pelatih Persija, Thomas Doll, mengkritik aturan larangan suporter away. Dia menyoroti suporter Persija yang harus menahan diri tidak bepergian ke luar kota mendukung tim kesayangannya berlaga. Para suporter harus menunggu setiap dua pekan untuk dapat menyaksikan langsung timnya di stadion.

"Kita tahu suporter itu paling penting, terutama di laga kandang. Kita tahu bagaimana kekuatan dukungan Jakmania. Kemarin saya sudah merasakannya di Sleman. Ada banyak Jakmania di Jogja yang bisa datang ke sana," ujar Thomas Doll dalam konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (8/8/2023).

Telusuri berita bola lainnya
