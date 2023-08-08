Bhayangkara FC Kena Comeback Persebaya Surabaya, Emral Abus Minta Maaf

BEKASI – Bhayangkara FC kena comeback Persebaya Surabaya dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Bertanding di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi pada Selasa 8 Agustus 2023, Bhayangkara FC tumbang 1-2.

Pelatih Bhayangkara FC, Emral Abus minta maaf karena belum belum bisa memberikan yang terbaik. Di sisi lain, Emral Abus juga memberi pujian kepada Persebaya Surabaya.

Bhayangkara FC sebagai tuan rumah sebenarnya sempat unggul lewat sontekan Sani Rizky Fauzi (20'). Sayang Persebaya Surabaya membalikkan kedudukan lewat gol Bruno Moreira (26') dan Sho Yamamoto (64').

Usai laga, Emral Abus melayangkan respek setinggi-tingginya kepada sang lawan. Dia pun memuji gol penyama kedudukan yang dicetak Bruno Moreira.

"Persebaya Surabaya juga bermain bagus, percaya diri, kemudian golnya juga luar biasa dari Bruno Moreira, kita tahu seharusnya bisa mengantisipasi, gol kedua juga lahir," kata Emral Abus pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia.

Sebelum bergulirnya laga tersebut, Persebaya Surabaya memang merupakan tim yang tengah menurun performanya. Ernando Ari dan kolega puasa kemenangan dalam lima laga sebelumnya. Namun Emral Abus tetap menilai Persebaya Surabaya tim kuat.