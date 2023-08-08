Arema FC Terus-terusan Raih Hasil Buruk, Gustavo Almeida Bilang Begini

SEMARANG – Pemain Arema FC, Gustavo Almeida mengaku sedih melihat kondisi timnya yang tengah terpuruk. Meski begitu, Gustavo percaya Arema mampu bangkit karena ia menilai permainan tidak terlalu buruk.

Menurut Gustavo, saat ini yang terpenting adalah Arema perlu merebut kemenangan perdana. Sebab kemenangan itu bisa meningkatkan mental para pemain Singo Edan.

Gustavo pun percaya kemenangan itu bisa diraih dengan cepat, karena pelatih dan pemain telah memberikan yang terbaik. Namun, ia juga meminta semua pihak tetap berusaha meningkatkan kemampuan agar bisa membawa Arema ke jalur kemenangan.

"Kita harus meningkatkan kemampuan masing-masing pemain. Pelatih dan staf mencoba selalu meningkatkan dan pemain selalu memberikan yang terbaik. Kita ingin melangkah pelan-pelan kita tingkatkan improve kita," ucap Gustavo saat konferensi pers, Selasa (8/8/2023).

Pemain kelahiran Sao Paolo, Brasil ini secara pribadi juga telah berusaha memberikan yang terbaik. Tetapi diakui saat ini momen yang dialami timnya tidak baik, apalagi ditambah serangkaian hasil buruk di enam laga awal Liga 1 musim 2023-2024.

"Kita selalu bersama untuk meningkatkan tim. Saya tahu momen ini tidak terbaik, tapi bagi semua pemain percaya sama pelatih dan kemampuannya. Terpenting kita selalu bersama dan besok saya berharap bisa menang dapat hasil bagus," sambung Gustavo Almeida.

Guna memperbaiki itu semua, pesepakbola berusia 27 tahun tersebut mengincar kemenangan demi memperbaiki mental dan motivasi para pemain yang lain. Terlebih sebenarnya di lima laga sebelumnya, diakuinya Arema bermain tak begitu buruk kendati hasil akhir berbeda.

"Saya lihat di enam pertandingan terakhir ada banyak hal positif yang ada di pertandingan ini. Di sepakbola selalu ada yang ideal dan baik. Jadi 4 - 5 pertandingan sebelumnya kita main bagus, tapi ada hal-hal detail yang membuat kita kalah," lanjut Gustavo Almeida.