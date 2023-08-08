Razzaa Fachrezi Segera Gabung Rayo Vallecano, Wakil Presiden Persija Jakarta: Semoga Lancar

DEPOK - Wakil Presiden Persija Jakarta, Ganesha Putra, buka suara mengenai Teuku Razzaa Fachrezi yang segera gabung klub Spanyol, Rayo Vallecano. Dia menjelaskan proses kepindahan sang pemain sebenarnya masih berlangsung.

Baru-baru ini, pencinta sepak bola Tanah Air dihebohkan dengan kabar Razzaa Fachrezi yang akan gabung Rayo Vallecano U-21. Pemain akademi Persija Jakarta itu dikabarkan pindah ke sana dengan status bebas transfer.

Nama Razzaa Fachrezi tidak asing bagi pencinta sepak bola Tanah Air. Striker berusia 19 tahun itu sempat beberapa kali diturunkan pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia U-19.

Razzaa Fachrezi sempat mencatatkan empat penampilan di Piala AFF U-19 2022. Pemain kelahiran Jakarta, 4 Juni 2004, itu mampu mencetak satu gol dari 4 laga.

Terbaru, Wakil Presiden Persija, Ganesha Putra, berkomentar mengenai kepindahan pemain mudanya itu. Dia menjelaskan Persija Jakarta mengapresiasi positif kepindahan sang pemain. Namun, dia menjelaskan kepindahan Razzaa masih dalam proses.