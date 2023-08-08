Dukung VAR, Thomas Doll: Banyak Keputusan Salah di Liga 1 2023-2024

DEPOK - Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll mendukung penerapan teknologi Video Assistant Referee (VAR) di Liga 1 2023-2024. Menurutnya, VAR jadi penting karena banyak keputusan wasit yang salah di Liga 1 2023-2024.

Sebagai informasi, VAR rencananya akan diterapkan di Liga 1 mulai Februari 2024. Persiapan terus dikebut agar VAR bisa digunakan sesuai rencana.

Belum lama ini, PSSI telah menggelar pelatihan VAR bagi para wasit yang bertugas di Liga 1. VAR berguna untuk membantu wasit mengambil keputusan dengan adil.

Terbaru, pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, kembali menyinggung penggunaan VAR di Liga 1 2023-2024. Menurutnya, penerapan VAR merupakan hal yang penting karena banyaknya keputusan wasit yang keliru sejauh ini.

Lebih lanjut, pelatih asal Jerman itu memberikan masukan agar VAR bisa berjalan efektif di Liga 1. Wasit yang mengoperasikan VAR harus mengerti betul soal teknis sepak bola.