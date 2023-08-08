Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Dukung VAR, Thomas Doll: Banyak Keputusan Salah di Liga 1 2023-2024

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |22:37 WIB
Dukung VAR, Thomas Doll: Banyak Keputusan Salah di Liga 1 2023-2024
Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll (FOTO: Instagram Persija Jakarta).
A
A
A

DEPOK - Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll mendukung penerapan teknologi Video Assistant Referee (VAR) di Liga 1 2023-2024. Menurutnya, VAR jadi penting karena banyak keputusan wasit yang salah di Liga 1 2023-2024.

Sebagai informasi, VAR rencananya akan diterapkan di Liga 1 mulai Februari 2024. Persiapan terus dikebut agar VAR bisa digunakan sesuai rencana.

Persija Jakarta

Belum lama ini, PSSI telah menggelar pelatihan VAR bagi para wasit yang bertugas di Liga 1. VAR berguna untuk membantu wasit mengambil keputusan dengan adil.

Terbaru, pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, kembali menyinggung penggunaan VAR di Liga 1 2023-2024. Menurutnya, penerapan VAR merupakan hal yang penting karena banyaknya keputusan wasit yang keliru sejauh ini.

Lebih lanjut, pelatih asal Jerman itu memberikan masukan agar VAR bisa berjalan efektif di Liga 1. Wasit yang mengoperasikan VAR harus mengerti betul soal teknis sepak bola.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/21/51/1646811/widyanta-teja-dan-daniel-salamena-siap-balas-dendam-dengan-sepatu-legendaris-lokal-di-ibl-2026-yoh.jpg
Widyanta Teja dan Daniel Salamena Siap Balas Dendam dengan Sepatu Legendaris Lokal di IBL 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/06/striker_oxford_united_ole_romeny.jpg
Media Inggris Yakin Ole Romeny Bisa Jadi Pembeda di Oxford United usai Pulih dari Cedera
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement