Paul Munster Diisukan Bakal Latih Persebaya Surabaya, Ini Tanggapan Manajemen Bajul Ijo

BEKASI - Direktur Teknis Federasi Sepakbola Brunei Darussalam (FABD), Paul Munster dikabarkan telah didekati Persebaya Surabaya untuk dijadikan pengganti Aji Santoso di kursi kepelatihan Bajul Ijo. Lantas apakah kabar itu benar adanya? Pihak manajemen Persebaya pun pada akhirnya buka suara.

Berdasarkan pemaparan Manajer Persebaya, Yahya Alkatiri, saat ini pihaknya tidak mau berbicara lebih lanjut terkait isu tersebut. Mereka hanya meminta semua pihak bersabar karena kabar pastinya terkait pelatih baru akan disampaikan di media resmi mereka.

Sebagaimana diketahui, Aji Santoso resmi diistirahatkan menyusul hasil negatif Persebaya dalam lima laga beruntun. Uston Nawawi kemudian ditunjuk sebagai caretaker.

Uston kemudian mengambil alih posisi kepelatihan dan berhasil membawa Persebaya mengakhiri puasa kemenangan di Liga 1 musim ini. Ya, Bajul Ijo -julukan Persebaya- baru saja berhasil menang tipis 2-1 atas Bhayangkara FC pada laga tandang yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Selasa (8/8/2023).

Sementara itu, eks pelatih Bhayangkara FC, Paul Munster tengah santer dikabarkan tengah masuk radar Persebaya sebagai calon pelatih anyar pengganti Aji Santoso. Rumor tersebut mengabarkan bahwa Persebaya tengah mengincar pelatih asing yang berpengalaman di Liga 1 itu.

Namun manajemen memilih santai menanggapi isu tersebut. Sang manajer, Yahya Alkatiri enggan berbicara banyak mengenai kandidat calon pelatih klubnya.