Hasil Babak Pertama Persis Solo vs Persib Bandung: Laskar Sambernyawa Unggul 2-1 atas Pangeran Biru

SOLO – Persis Solo menutup babak pertama kontra Persib Bandung dengan keunggulan 2-1 di pertandingan pekan ketujuh Liga 1 2023-2024, pada Selasa (8/8/2023) malam WIB. Bermain di Stadion Manahan, Solo, Persis tampil luar biasa hingga dapat melakukan epic comeback di paruh pertama pertandingan tersebut.

Ya, sejatinya Persis tertinggal lebih dahulu oleh Persib gara-gara gol Ciro Alves pada menit 32. Lalu Semenit setelahnya Ramadhan Sananta dapat menyamakan kedudukan. Kemudian di menit 44 Sananta kembali mencetak gol hingga Persis pun unggul 2-1 atas Persib di babak pertama.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib Bandung langsung memberi ancaman lewat umpan terobosan yang dikirim oleh Ciro Alves. Namun laju bola terlalu deras dan gagal dikuasai oleh David da Silva.

Jual beli serangan terjadi sengit di awal babak pertama. Persis Solo mencoba membangun serangan dari sisi sayap kanan yang diperankan oleh Moussa Sidibe, tapi upaya tersebut masih belum matang.

Permainan Persib tampak lebih memaksimalkan operan ketimbang kontrol bola. Peluang Persis Solo kembali tercipta di menit kelima lewat sisi sayap kiri oleh Ramadhan Sananta.

Pemain berlabel Timnas Indonesia itu lepas dari jebakan offside. Namun upayanya memberikan umpan crossing tidak akurat menuju Rachmat Irianto.

Dua menit kemudian, Persib membalas. Pemain keturunan Indonesia, Ezra Walian membuka ancaman lewat tendangan jarak jauhnya. Tempo permainan pun semakin meninggi.

Kiper Persis, Pancar Nur Widiastono, harus menerima kartu kuning setelah berupaya mengamankan upaya serangan Persib Bandung memasuki menit ke-20. Pancar terpaksa menjatuhkan Dedi Kusnandar saat berebut bola di luar kotak penalti.