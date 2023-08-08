Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Persis Solo vs Persib Bandung: Laskar Sambernyawa Unggul 2-1 atas Pangeran Biru

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |20:03 WIB
Hasil Babak Pertama Persis Solo vs Persib Bandung: Laskar Sambernyawa Unggul 2-1 atas Pangeran Biru
Persis Solo unggul 2-1 atas Persib Bandung di babak pertama. (Foto: Instagram/persisofficial)
A
A
A

SOLO Persis Solo menutup babak pertama kontra Persib Bandung dengan keunggulan 2-1 di pertandingan pekan ketujuh Liga 1 2023-2024, pada Selasa (8/8/2023) malam WIB. Bermain di Stadion Manahan, Solo, Persis tampil luar biasa hingga dapat melakukan epic comeback di paruh pertama pertandingan tersebut.

Ya, sejatinya Persis tertinggal lebih dahulu oleh Persib gara-gara gol Ciro Alves pada menit 32. Lalu Semenit setelahnya Ramadhan Sananta dapat menyamakan kedudukan. Kemudian di menit 44 Sananta kembali mencetak gol hingga Persis pun unggul 2-1 atas Persib di babak pertama.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib Bandung langsung memberi ancaman lewat umpan terobosan yang dikirim oleh Ciro Alves. Namun laju bola terlalu deras dan gagal dikuasai oleh David da Silva.

Jual beli serangan terjadi sengit di awal babak pertama. Persis Solo mencoba membangun serangan dari sisi sayap kanan yang diperankan oleh Moussa Sidibe, tapi upaya tersebut masih belum matang.

Permainan Persib tampak lebih memaksimalkan operan ketimbang kontrol bola. Peluang Persis Solo kembali tercipta di menit kelima lewat sisi sayap kiri oleh Ramadhan Sananta.

Persis Solo vs Persib Bandung

Pemain berlabel Timnas Indonesia itu lepas dari jebakan offside. Namun upayanya memberikan umpan crossing tidak akurat menuju Rachmat Irianto.

Dua menit kemudian, Persib membalas. Pemain keturunan Indonesia, Ezra Walian membuka ancaman lewat tendangan jarak jauhnya. Tempo permainan pun semakin meninggi.

Kiper Persis, Pancar Nur Widiastono, harus menerima kartu kuning setelah berupaya mengamankan upaya serangan Persib Bandung memasuki menit ke-20. Pancar terpaksa menjatuhkan Dedi Kusnandar saat berebut bola di luar kotak penalti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/22/11/1646873/kriteria-pemain-yang-diincar-timur-kapadze-cocok-dengan-timnas-indonesia-czg.webp
Kriteria Pemain yang Diincar Timur Kapadze, Cocok dengan Timnas Indonesia?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/06/striker_oxford_united_ole_romeny.jpg
Media Inggris Yakin Ole Romeny Bisa Jadi Pembeda di Oxford United usai Pulih dari Cedera
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement