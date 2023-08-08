Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ernando Ari Dipanggil ke Timnas Indonesia U-23, Ini Kata Pelatih Persebaya Surabaya

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |19:45 WIB
Ernando Ari Dipanggil ke Timnas Indonesia U-23, Ini Kata Pelatih Persebaya Surabaya
Kiper Perebaya Ernando Ari dipanggil ke TC Timnas Indonesia U-23 (Foto: PSSI)
A
A
A

BEKASI - Persebaya Surabaya bakal kembali ditinggal kiper andalan mereka, Ernando Ari yang dipanggil ke Timnas Indonesia U-23. Pelatih Persebaya, Uston Nawawi tak ingin tim asuhannya ketergantungan sosok pemain berusia 21 tahun itu.

Ernando tercantum pada daftar skuad Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023 mendatang. Selain Ernando, dua kiper lain yang dipanggil Shin Tae-yong adalah Adi Satryo (PSIS Semarang) dan Daffa Fasya (Borneo FC).

Rencananya, Timnas Indonesia U-23 akan memulai pemusatan latihan (TC) pada 8 hingga 14 Agustus 2023. Sementara Piala AFF U-23 2023 digelar di Thailand mulai 17 hingga 26 Agustus 2023.

Persebaya, di sisi lain, tengah berjuang untuk menjaga momentum usai berhasil mengakhiri tren negatif lima laga tanpa kemenangan. Ernando berperan vital dalam kemenangan 2-1 Persebaya atas Bhayangkara Presisi Indonesia FC pada lanjutan Liga 1 2023-2024 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Selasa (8/8/2023).

Tim berjuluk Bajul Ijo tentunya amat membutuhkan jasa Ernando di bawah mistar. Namun keputusan mengenai kapan melepas Ernando diserahkan sepenuhnya pada manajemen.

"Kalau masalah Ernando kita serahkan ke manajemen, memang kondisi kita setelah lima kali gak menang, Ernando dapat panggilan ke Timnas, tentunya kita serahkan kembali ke manajemen," kata caretaker Persebaya, Uston Nawawi pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia, Selasa (8/8/2023).

