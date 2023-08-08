Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: Pelatih Persikabo 1973 Ungkap Penyebab Kekalahan Timnya dari PSS Sleman

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |18:50 WIB
Liga 1 2023-2024: Pelatih Persikabo 1973 Ungkap Penyebab Kekalahan Timnya dari PSS Sleman
Pelatih interim Persikabo 1973, Oleg Kuzmianok (Foto: Cikal Bintang/MPI)
A
A
A

CIKARANG - Persikabo 1973 dipaksa menyerah 2-3 dari PSS Sleman di pekan ketujuh Liga 1 2023-2024. Pelatih interim Persikabo 1973, Oleg Kuzmianok mengatakan timnya kalah karena kesalahan saat mengantisipasi bola mati.

Persikabko 1973 tunduk dari PSS Sleman di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Jawa Barat pada Selasa (8/8/2023) sore WIB. Kekalahan ini mengakhiri catatan apik Laskar Padjajaran -julukan Persikabo 1973- dalam tiga pertandingan sebelumnya.

Ya, Persikabo 1973 sebelumnya berhasil meraih dua kemenangan, dan satu kali imbang. Salah satu kemenangan manis mereka diraih di kandang Persebaya Surabaya (2-1), Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada 4 Agustus 2023 lalu.

Dalam laga kali ini, Persikabo 1973 sejatinya mampu mencetak gol lebih dulu lewat tandukkan Didik Wahyu (18'). Namun, PSS Sleman membalaskan lewat tiga gol beruntun di babak pertama.

Adalah Thales (20'), Hokky Caraka (28'), dan Jonathan Bustos (45') yang mampu mencatatkan namanya di papan skor. Persikabo 1973 hanya bisa membalaskan satu gol lagi lewat sepakan keras Roni Sugeng (90+3').

Usai pertandingan, Kuzmianok mengatakan dua gol untuk tim lawan tercipta karena kesalahan pemain belakang. Menurutnya, para pemain bertahan kurang konsentrasi saat mengantisipasi bola mati.

