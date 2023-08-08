Jelang Persija Jakarta vs Borneo FC, Thomas Doll Yakin Macan Kemayoran Bisa Lanjutkan Tren Kemenangan

DEPOK - Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, memastikan pasukannya sudah siap memghadapi Borneo FC di pekan ketujuh Liga 1 2023-2024 pada Rabu 9 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB. Ia pun percaya diri tim asuhannya tersebut bisa melanjutkan tren kemenangan saat menghadapi Borneo FC.

Doll memang memiliki harapan tim berjuluk Macan Kemayoran bisa memetik kemenangan atas Borneo. Apalagi ia melihat persiapan yang matang telah dilalui para penggawa Macan Kemayoran.

Ya, saat ini Persija sedang dalam tren positif. Tim asuhan Thomas Doll itu mampu meraih kemenangan dalam dua laga terakhir. Pada pekan kelima, Persija menang tipis 1-0 atas Persebaya Surabaya.

Persija kembali meraih kemenangan 3-1 atas PSS Sleman di laga pekan keenam, Jumat 4 Agustus 2023. Pelatih Persija, Thomas Doll, ingin anak asuhnya melanjutkan tren kemenangan ketika menjamu Borneo FC nanti.

"Laga melawan Borneo FC akan jadi laga yang lebih mengandalkan fisik. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Para pemain berlatih dengan baik," ujar Thomas Doll dalam konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (8/8/2023).