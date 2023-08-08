Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persija Jakarta vs Borneo FC, Thomas Doll Yakin Macan Kemayoran Bisa Lanjutkan Tren Kemenangan

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |18:36 WIB
Jelang Persija Jakarta vs Borneo FC, Thomas Doll Yakin Macan Kemayoran Bisa Lanjutkan Tren Kemenangan
Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll. (Foto: Instagram/Persija)
A
A
A

DEPOK - Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, memastikan pasukannya sudah siap memghadapi Borneo FC di pekan ketujuh Liga 1 2023-2024 pada Rabu 9 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB. Ia pun percaya diri tim asuhannya tersebut bisa melanjutkan tren kemenangan saat menghadapi Borneo FC.

Doll memang memiliki harapan tim berjuluk Macan Kemayoran bisa memetik kemenangan atas Borneo. Apalagi ia melihat persiapan yang matang telah dilalui para penggawa Macan Kemayoran.

Ya, saat ini Persija sedang dalam tren positif. Tim asuhan Thomas Doll itu mampu meraih kemenangan dalam dua laga terakhir. Pada pekan kelima, Persija menang tipis 1-0 atas Persebaya Surabaya.

Persija Jakarta

Persija kembali meraih kemenangan 3-1 atas PSS Sleman di laga pekan keenam, Jumat 4 Agustus 2023. Pelatih Persija, Thomas Doll, ingin anak asuhnya melanjutkan tren kemenangan ketika menjamu Borneo FC nanti.

"Laga melawan Borneo FC akan jadi laga yang lebih mengandalkan fisik. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Para pemain berlatih dengan baik," ujar Thomas Doll dalam konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (8/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/22/11/1646991/pecah-rekor-mlsc-jakarta-seri-1-20252026-dibanjiri-2695-siswi-bertalenta-ivb.webp
Pecah Rekor! MLSC Jakarta Seri 1 2025â2026 Dibanjiri 2.695 Siswi Bertalenta
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/pelatih_asal_uzbekistan_timur_kapadze.jpg
Timur Kapadze Puji Timnas Indonesia Makin Kuat meski Gagal ke Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement