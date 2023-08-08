Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Akhiri Puasa Kemenangan, Pelatih PSS Sleman Apresiasi Para Pemain

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |18:34 WIB
Akhiri Puasa Kemenangan, Pelatih PSS Sleman Apresiasi Para Pemain
PSS Sleman menang tipis 3-2 atas Persikabo 1973 (Foto: Instagram)
CIKARANG - PSS Sleman sukses meraih poin penuh atas Persikabo 1973 pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Skor tipis 3-2 membuat skuad Super Elang Jawa mengakhiri puasa kemenangan mereka dalam beberapa laga terakhir.

Usai pertandingan, pelatih PSS Sleman, Marian Mihail mengatakan sangat senang dengan kemenangan manis ini. Sang pelatih pun mengapresiasi para pemain yang dinilainya tampil sangat baik di laga kali ini.

PSS Sleman sukses menundukkan Persikabk 1973 di pekan ketujuh Liga 1 2023-2024. Pertandingan itu digelar di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Jawa Barat pada Selasa (8/8/2023) sore WIB.

Tiga gol untuk Super Elang Jawa -julukan PSS Sleman- dicatatkan oleh Thales (20') Hokky Caraka (28'), dan Jonathan Bustos (45'). Sementara, Persikabo 1973 yang unggul lebih dulu mencetak gol lewat Didik Wahyu (18'), dan Roni Sugeng (90+3').

Kemenangan ini terasa manis bagi Super Elang Jawa -julukan PSS Sleman. Mengingat, ini merupakan kali pertama mereka meraih tiga poin setelah lima laga sebelumnya menemui dua kekalahan dan tiga kali imbang.

Selepas pertandingan, Mihail bungah dengan kemenangan kali ini. Pelatih berpaspor Rumania itu sangat mengapresiasi perjuangan para pemain dalam pertandingan itu.

