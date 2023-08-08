Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persikabo 1973 vs PSS Sleman di Liga 1 2023-2024: Super Elja Menang Tipis 3-2

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |17:18 WIB
Hasil Persikabo 1973 vs PSS Sleman di Liga 1 2023-2024: Super Elja Menang Tipis 3-2
Persikabo 1973 vs PSS Sleman di Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram PSS Sleman)
CIKARANG - PSS Sleman meraih poin penuh saat menghadapi Persikabo 1973 dipekan ketujuh Liga 1 2023-2024. Bermain di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Jawa Barat pada Selasa (8/8/2023) sore WIB, Super Elja -julukan PSS Sleman- menang tipis dengan skor akhir 3-2.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama


Persikabo 1973 langsung tancap gas sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim berjuluk Laskar Padjajaran itu bermain dengan tempo cepat untuk merontokkan pertahanan PSS Sleman.

Pada menit ke-18, Persikabo 1973 akhirnya mampu mencetak gol. Adalah Didik Wahyu (18') yang berhasil menanduk bola dengan keras, Persikabo 1973 unggul 1-0.

Namun, dua menit berselang, Super Elang Jawa -julukan PSS Sleman- mampu menyamakan kedudukan. Dengan skema hampir sama, Thales (20') mampu menyudul bola masuk ke gawang.

Usai gol tersebut, PSS Sleman akhirnya berhasil melakukan tekanan balik. Serangan masif pun membuahkan hasil setelah Hokky Caraka (28') melepaskan tembakan terukurnya.

Gol tersebut membuat tim tuan rumah semakin tertekan. Tepat sebelum babak pertama usai, Jonathan Bustos (45') mampu mencetak gol ketiga untuk PSS Sleman. Pada akhirnya, Super Elang Jawa mengunci keunggulan di babak pertama dengan skor 3-1.

