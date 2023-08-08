Kisah Sedih Pemain Spanyol yang Terbuang di Persib Bandung

KISAH sedih para pemain asing dari Spanyol pada kenyataanya banyak terbuang di klub Persib Bandung. Pemain asing sejatinya didatangkan demi menjadi nilai tambah untuk klub Indonesia, namun tak semuanya berhasil, seperti halnya yang terjadi di Persib Bandung.

Lantas siapa saja deretan pemain Spanyol yang dibuang di klub Persib Bandung? Perhatikan ulasan satu ini untuk mengetahui kebenarannya.

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Senin (07/08/2023) terkait kisah sedih pemain Spanyol yang terbuang di Persib.

Pemain Spanyol yang Terbuang di Persib Bandung

Pada Maret 2016, klub sepakbola Persib Bandung merekrut sebuah pemain dengan postur tinggi jangkung asal Spanyol bernama Juan Carlos Rodriguez Belencoso..

Sepak terjang Juan Carlos Rodriguez Belencoso memang sudah tidak diragukan lagi. Sebab pemain asal Spanyol tersebut telah menyabet beberapa prestasi, salah satunya menjadi top skor Piala AFC pada musim 2013-2014.

Perlahan-lahan Juan Carlos Rodriguez Belencoso mulai menjadi perhatian Persib Bandung yang tertarik dengan permainannya di lapangan hijau. Maka dari itu direkrutlah segera pemain muda satu ini.