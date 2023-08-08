Stadion Patriot Kosong Melompong, Bonek Mania Tak Datang saat Persebaya Surabaya Hadapi Bhayangkara FC

STADION Patriot kosong melompong, Bonek Mania tak datang saat Persebaya Surabaya hadapi Bhayangkara FC. Tidak ada suporter Persebaya, Bonek Mania, dalam laga yang dimainkan di Stadion Patriot Candrabhaga, Selasa (8/8/2023) sore WIB.

Bonek merupakan salah satu yang vokal dalam menentang regulasi larangan suporter tandang di Liga 1 2023-2024. Tokoh Bonek, Husin Ghozali sebelumnya mengatakan regulasi tersebut menghalangi silaturahmi antar suporter.

"Dimana pun kita akan support mas, jangan larang-melarang lah, gitu mas pentingnya hubungan, saling silaturahmi, bukan bisanya melarang PSSI itu tapi gak ada solusi,” kata Husin kepada MNC Portal Indonesia beberapa waktu silam.

Beberapa kali, Bonek mengabaikan regulasi dengan tetap ikut dalam partai tandang. Mereka menghadiri laga Persebaya kontra PSIS Semarag di Stadion Jatidiri, Semarang, pada pekan Liga 1 2023-2024.

Terakhir, mereka juga menghadiri laga kontra Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Namun, beda dengan laga tersebut, kini tak ada satu pun Bonek yang hadir di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, untuk laga kontra Bhayangkara.

Ketika dikonfirmasi, Husin mengatakan bahwa memang tidak ada satupun Bonek yang hadir di Stadion Patriot. Sebagaimana kawan-kawannya, pria yang disapa Cak Conk itu juga tetap tinggal di Surabaya dan memilih tidak berangkat ke Bekasi.