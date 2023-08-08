Jelang PSIS Semarang vs Arema FC, Joko Susilo Pusing Persiapan Singo Edan Terlalu Minim

SEMARANG – Pelatih Arema FC, Joko Susilo mengeluhkan minimnya waktu persiapan skuadnya jelang menghadapi PSIS Semarang di pekan ketujuh Liga 1 2023-2024, pada Rabu 9 Agustus 2023 pukul 15.00 WIB. Sebab kebanyakan waktu terbuang di perjalanan mereka dari satu pertandingan ke lga lainnya.

Ya, Arema bisa dikatakan hanya memiliki waktu recovery atau pemulihan yang sempit jelang melawan PSIS di Stadion Jatidiri, Semarang. Karena hal tersebut, Joko Susilo pun kebingungan memaksimalkan persiapan timnya.

Perlu diketahui, usai kalah 0-4 dari Barito Putera di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Sabtu 5 Agustus 2023, pasukan Arema baru tiba di Semarang pada Senin kemarin. Menurut Joko Susilo, kondisi itu membuat sejumlah pemainnya belum pulih secara fisik.

"Tidak banyak persiapan yang bisa kami lakukan, karena satu hari kami recovery, satu hari kami perjalanan, hari ini kami nyoba di lapangan, dan bagaimana menghadapi besok nanti kita lihat dulu," ucap Joko Susilo saat konferensi pers, Selasa (8/8/2023).

Pria yang akrab disapa Getuk itu pun menilai secara keseluruhan kerjasama para pemain Arema sejauh ini masih lemah dan belum solid. Alhasil terkadang diakui Getuk secara keseluruhan mempengaruhi performa tim yang naik turun.

"Teamwork kami masih belum solid, jadi masih istilahnya kadang up, kadang down disitu belum stabil. Ini yang makanya kemarin pemain ada inisiatif kumpul sendiri bagaimana meningkatkan kinerja secara tim. Kemudian kumpul dengan pelatih juga bagaimana meningkatkan kinerja," sambung Joko Susilo.