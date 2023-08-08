Kata Witan Sulaeman soal Peran Barunya di Persija Jakarta sebagai Bek Sayap Kiri

KATA Witan Sulaeman soal peran barunya di Persija Jakarta sebagai bek sayap kiri. Pemain berusia 21 tahun itu justru menjadi mesin assist untuk tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut.

Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, memutuskan untuk memainkan Witan sebagai bek sayap kiri dalam tiga pertandingan terakhir. Eks pemain FK Senica itu dimainkan sebagai bek kiri selagi Firza Andika digeser ke pos bek tengah.

Dengan peran barunya, Witan sukses memberikan empat assist, yang terbanyak di skuad Persija jakarta sejauh ini. Tiga dari empat assist-nya tersebut dicatatkan ketika bermain sebagai bek kiri. Padahal, Witan sejatinya adalah seorang penyerang.

Soal peran barunya tersebut, Witan mengaku sudah mulai merasa nyaman. Pemain kelahiran Palu, Sulawesi Selatan tersebut mengaku tak keberatan ditempatkan di mana saja asalkan bisa membantu Persija merengkuh kemenangan.

“Sudah mulai nyaman dengan taktik Coach untuk jadi bek sayap,” ujar Witan dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Selasa (8/8/2023).