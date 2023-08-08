Setelah Bali United, Dirut BEI Klaim Akan Ada Klub Sepakbola Indonesia Lain yang Listing pada 2024

Dirut BEI mengungkap dalam konferensi pers tentang klub Indonesia yang bakal listing pada 2024 (Foto: MPI/Rifqi Herjoko)

DIREKTUR Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman klaim akan ada klub sepakbola Indonesia lain yang listing pada 2024. Sejauh ini, baru ada satu klub sepakbola Indonesia yang diketahui listing, yaitu Bali United.

Pernyataan ini diungkap oleh Iman Rachman dalam konferensi pers terbaru tentang kerja sama BEI dengan Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia. Sebagai catatan, itu adalah yayasan yang didirikan oleh PSSI.

Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, beserta jajaran Komite Eksekutif (Exco) serta perwakilan dari berbagai perusahaan. Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia akan mendapatkan kucuran dana dari BEI.

Iman Rachman menyampaikan dalam sambutannya tentang kerja sama BEI dengan Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia. Di sela-sela kesempatan tersebut, dia menyebut adanya klub sepakbola Indonesia yang akan listing tahun depan.

"Akan ada satu klub bola yang akan listing di tahun 2024," ujar Direktur Utama BEI, Iman Rachman, dalam konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (7/8/2023).