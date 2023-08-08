Gelandang Persebaya Surabaya Ungkap Kondisi Ruang Ganti Usai Aji Santoso Diistirahatkan

SURABAYA - Gelandang Persebaya Surabaya, Andre Oktaviansyah, bicara soal kondisi terkini ruang ganti setelah pelatih Aji Santoso diistirahatkan manajemen. Dia mengaku sedih kehilangan sosok sang legenda klub di ruang ganti.

Aji diistirahatkan manajemen usai Persebaya Surabaya dikalahkan Persikabo 1973 1-2 akhir pekan lalu, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya. Uston Nawawi lantas ditunjuk sebagai caretaker Bajul Ijo.

Baca Juga:

Andre mengaku sedih kehilangan sosok Aji di kursi pelatih. Pasalnya, pria kelahiran Malang itu memberikan begitu banyak masukan berharga untuk pengembangan pemain.

“Kalau untuk yang coach Aji sendiri, cukup sedih karena sudah melatih dengan baik. Banyak kasih masukan ke saya dan saya juga berterima kasih dengan coach Aji," ucap Andre saat konferensi pers, dikutip pada Selasa (8/8/2023).

Situasi ruang ganti sendiri sudah cukup stabil setelah sempat goyah akibat ditinggal Aji. Gelandang berkebangsaan Indonesia itu memastikan semua pemain selalu siap untuk bertanding di Liga 1 2023-2024.

"Kalau dari pemain sendiri selalu siap. Bagaimana pertandingan besok (hari ini) lawan Bhayangkara, harus curi tiga poin untuk memperbaiki pertandingan-pertandingan yang kita lewati. Jadi, kita harus tiga poin," tukas Andre.