LIGA INDONESIA

Persita Tangerang Dipermalukan PSM Makassar, Luis Duran Tetap Puji Performa Pendekar Cisadane

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |11:25 WIB
PERSITA Tangerang dipermalukan PSM Makassar, Luis Duran tetap puji performa Pendekar Cisadane. Menurut pelatih Persita Tangerang, Luis Duran, pada pemainnya telah menunjukkan kerja keras di lapangan.

Pendekar Cisadane – julukan Persita – menghadapi PSM Makassar di pekan ketujuh Liga 1 2023-2024. Tampil di hadapan pendukungnya sendiri di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Persita takluk dengan skor tipis 0-1.

Persita Tangerang vs PSM Makassar

Laga itu digelar pada Senin (7/8/2023) sore kemarin WIB. Dengan hasil ini, maka memperpanjang rekor negatif Persita di Liga 1 2023-2024.

Sebab, sebelumnya, Persita juga takluk 0-1 dari Bhayangkara FC di kandang sendiri. Hasil ini pun membuat mereka turun ke peringkat ketujuh klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

Muhammad Toha dan kolega sejauh ini mencatatkan tiga kemenangan, tiga kekalahan, dan satu hasil imbang dari tujuh laga yang dijalani. Catatan tersebut menjadi PR besar bagi Luis Duran untuk pasukannya.

Meski begitu, sang pelatih asal Chile tetap tidak memberikan penilaian negatif. Menurutnya, yang terpenting adalah kinerja para pemain yang sudah maksimal di lapangan.

Halaman: 1 2
1 2
      
