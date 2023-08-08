Jelang Persis vs Persib: Disebut Pelatih Jago Bertahan, Bojan Hodak Bilang Begini

SOLO - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, merespons sebutan juru taktik yang jago bertahan oleh koleganya di Persis Solo, Leonardo Medina. Komentar kedua pelatih itu ikut memanaskan jelang laga pekan ketujuh Liga 1 2023-2024.

Duel antara Persis Solo vs Persib Bandung itu akan dihelat di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Selasa (8/8/2023) malam WIB. Jelang duel panas itu, Medina menilai Hodak sebagai pelatih yang bagus dan kuat dalam bertahan sehingga anak asuhnya harus bekerja keras.

Baca Juga:

“Saya mengenalnya (Bojan Hodak) ketika masih di Malaysia. Ia pelatih yang bagus dengan gaya bermain bertahan yang sangat kuat," ungkap Leonardo Medina, mengutip dari laman resmi Persis Solo, Selasa (8/8/2023).

"Tim yang diasuhnya (termasuk Persib Bandung) selalu memiliki pertahanan yang bagus, dan mungkin ini akan menjadi tantangan bagi kita di pertandingan nanti," tambahnya.

Keduanya telah saling kenal karena Medina pernah menjadi asisten pelatih di Johor Darul Tazim (JDT). Sementara itu, Hodak membesut Kuala Lumpur City FC di Liga Super Malaysia.

Ucapan Medina itu bukan tanpa bukti. Persib sanggup membangun benteng pertahanan yang tangguh ketika menahan Bali United 0-0 pada pekan keenam Liga 1 2023-2024, yang sekaligus debut Hodak.