Hadapi Persib Bandung, Persis Solo Waspadai Strategi Bojan Hodak

SOLO - Pelatih Persis Solo, Leonardo Medina, mewaspadai betul strategi yang akan diterapkan juru taktik Persib Bandung Bojan Hodak kala kedua klub bersua di pekan ketujuh Liga 1 2023-2024. Apalagi, keduanya sudah cukup mengenal saat sama-sama di Liga Malaysia.

Hodak masuk menggantikan Luis Milla yang mundur beberapa waktu lalu. Pria asal Kroasia itu sudah melakoni debutnya pada pekan lalu dengan hasil 0-0 melawan Bali United FC.

Pekan ini, Persib bertandang ke markas Persis. Duel antara Persis Solo vs Persib Bandung itu akan dihelat di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Selasa (8/8/2023) malam WIB.

"Kami akan menghadapi tim bagus dengan pelatih kepala yang baru. Saya tahu (Bojan Hodak) di Malaysia. Dia pelatih kepala yang bagus, dia suka pertahanan yang bagus dan keras. Karenanya tim yang dipimpin selalu punya pertahanan bagus," ungkap Medina saat konferensi pers, dikutip pada Selasa (8/8/2023).

"Ini bagus untuk kami, ini tantangan buat kami. Karena tim kita skor banyak. Kemudian besok kami akan punya permainan yang lebih bagus," imbuh pria asal Uruguay itu.

Lebih lanjut, Medina bicara soal formasi yang akan dipakainya pada laga nanti. Menurutnya, Persis akan bermain sesuai dengan identitas yang selama ini melekat. Siapa pun yang akan diturunkan nanti, dia yakin sudah sesuai dengan strategi.

"Kami bekerja keras di lini serang dan lini pertahanan. Jadi tidak hanya tentang goalkeeper atau hanya beberapa pemain di pertahanan saja. Kami mengevaluasi tentang cara kami main. Bagaimana kami main dengan identitas kami. Kami selalu mencari keseimbangan untuk beberapa kesempatan yang kita ciptakan saat menyerang. Kami fokus," tegasnya.

Soal inkonsistensi performa, Medina menyebut Persis masih dalam tahap proses. Dia mengakui Sutanto Tan dan kawan-kawan memang butuh stabilitas serta konsistensi untuk menuai tiga angka, demi memperbaiki posisi di klasemen.