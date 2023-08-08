Pelatih Caretaker Uston Nawawi Beri Update soal Kondisi Skuad Bajul Ijo Jelang Laga Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya

AJI Santoso diistirahatkan, pelatih caretaker Uston Nawawi beri update soal kondisi skuad Persebaya Surabaya. Uston Nawawi, yang dipercaya untuk menangani Persebaya untuk sementara, menjamin bahwa timnya siap bertanding.

Bajul Ijo – julukan Persebaya – akan kembali ke lapangan hijau dengan menghadapi Bhayangkara FC setelah Aji Santoso diistirahatkan imbas kekalahan 1-2 dari Persikabo 1973 di pekan sebelumnya. Nawawi mengakui tentang adanya beban tetapi hal itu bukanlah hal yang baru bagi dirinya dan para pemain.

"Kalau ditanya soal tekanan, kami sudah terbiasa, baik dulu saat masih menjadi pemain, atau sekarang. Yang penting, saya bersama pemain siap bertanding, kami akan berjuang memberikan yang terbaik," ucap Uston Nawawi.

Juru taktik berusia 45 tahun itu menekankan bahwa dirinya tidak akan mengubah banyak hal dari permainan Persebaya. Oleh karena itu, dia meminta anak-anak asuhnya untuk tetap berjuang di laga tandang kontra Bhayangkara FC di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi.

"Kita stand of play seperti biasa, tetapi kita lihat untuk pertandingan besok. Semua sudah siap bertanding. Memang kondisi kita lagi dibawah ya, jadi kita ada di zona tiga besar, tapi di bawah (zona degradasi). Sama dengan Bhayangkara, tidak ada kata lain selain fight besok," ucapnya.