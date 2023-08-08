4 Kiper Indonesia Ini Ternyata Pernah Bikin Assist Cantik Mirip Alisson Becker, Nomor 1 Bikin Juara Bertahan Kebobolan

SEBANYAK 4 kiper Indonesia ini ternyata pernah bikin assist cantik mirip Alisson Becker. Berdasarkan statistik, kiper Liverpool itu sudah mencatatkan 3 assist sejak 2020 lalu.

Menariknya semuanya berujung pada gol Liverpool yang dicetak oleh Mohamed Salah. Ternyata kiper Indonesia di Liga 1 sebenarnya juga pernah cetak assist seperti Alisson Becker.

Setidaknya ada 4 kiper Indonesia pernah melakukan hal yang sama dengan Alisson. Siapa saja? Berikut ulasannya

4. Miswar Saputra





Mulai dari Miswar Saputra pada Liga 1 2018. Ketika itu Miswar Saputra membela Persebaya Surabaya melawan Mitra Kukar.

Tendangan bebas jarak jauh Miswar Saputra ketika itu langsung mengarah ke David Silva. Sontak David Silva langsung konversi jadi gol sekaligus akhiri laga dengan skor 4-1 untuk Persebaya Surabaya.

3. Shahar Ginanjar





Masih di tahun 2018, ada juga Shahar Ginanjar yang cetak assist. Ketika itu, Shahar Ginanjar membela PSM Makassar hadapi Barito Putera.

Shahar Ginanjar mengirim umpan jarak jauh yang bisa dimanfaatkan Ferdinand Sinaga jadi gol. Sayang PSM Makassar ketika itu tetap kalah dari Barito Putera.