Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

4 Kiper Indonesia Ini Ternyata Pernah Bikin Assist Cantik Mirip Alisson Becker, Nomor 1 Bikin Juara Bertahan Kebobolan

Coro Mountana , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |05:37 WIB
4 Kiper Indonesia Ini Ternyata Pernah Bikin Assist Cantik Mirip Alisson Becker, Nomor 1 Bikin Juara Bertahan Kebobolan
Dikri Yusron bikin assist ke gawang PSM Makassar (FOTO: Instagram Dikri Yusron).
A
A
A

SEBANYAK 4 kiper Indonesia ini ternyata pernah bikin assist cantik mirip Alisson Becker. Berdasarkan statistik, kiper Liverpool itu sudah mencatatkan 3 assist sejak 2020 lalu.

Menariknya semuanya berujung pada gol Liverpool yang dicetak oleh Mohamed Salah. Ternyata kiper Indonesia di Liga 1 sebenarnya juga pernah cetak assist seperti Alisson Becker.

Setidaknya ada 4 kiper Indonesia pernah melakukan hal yang sama dengan Alisson. Siapa saja? Berikut ulasannya

4. Miswar Saputra

Miswar Saputra

Mulai dari Miswar Saputra pada Liga 1 2018. Ketika itu Miswar Saputra membela Persebaya Surabaya melawan Mitra Kukar.

Tendangan bebas jarak jauh Miswar Saputra ketika itu langsung mengarah ke David Silva. Sontak David Silva langsung konversi jadi gol sekaligus akhiri laga dengan skor 4-1 untuk Persebaya Surabaya.

3. Shahar Ginanjar

Shahar Ginanjar saat bela Persija Jakarta

Masih di tahun 2018, ada juga Shahar Ginanjar yang cetak assist. Ketika itu, Shahar Ginanjar membela PSM Makassar hadapi Barito Putera.

Shahar Ginanjar mengirim umpan jarak jauh yang bisa dimanfaatkan Ferdinand Sinaga jadi gol. Sayang PSM Makassar ketika itu tetap kalah dari Barito Putera.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/51/1646639/ajang-gowes-maybank-cycling-series-il-festino-2025-hadirkan-aksi-sosial-hingga-mitigasi-bencana-qdx.webp
Ajang Gowes Maybank Cycling Series Il Festino 2025 Hadirkan Aksi Sosial hingga Mitigasi Bencana
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/21/mainz_vs_hoffenheim.jpg
Saksikan Bundesliga di RCTI Pekan Ini: Mainz 05 Vs Hoffenheim, FC Koln Jumpa Frankfurt
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement