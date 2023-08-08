Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Mantan Pemain Garuda Select Resmi Dikontrak Klub Italia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |20:49 WIB
Mantan Pemain Garuda Select Resmi Dikontrak Klub Italia
Pemain jebolan Garuda Select, Diego Ronco resmi direkrut Como FC. (Foto: Instagram/programgarudaselect)
A
A
A

MANTAN pemain Garuda Select resmi dikontrak klub Italia. Pemain tersebut adalah Diego Ronco yang mendapatkan kontrak dari klub Serie B, Como FC.

Kabar bahagia itu disampaikan langsung oleh akun instagram Garuda Select, @programgarudaselect pada Senin 7 Agustus 2023. Menurut pihak Garuda Select, pemain berpaspor Italia itu akhirnya menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama Como FC.

“Beberapa waktu lalu, ia menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama klub Serie B Italia, Como. Dengan ini, kami mengucapkan selamat berjuang, dan doa kami menyertainya dalam perjalanannya ke depan. Andiamo, Diego!” bunyi keterangan pihak Garuda Select, dikutip dari @programgarudaselect, Selasa (8/8/2023).

Masih dari Garuda Select, Diego Ronco ternyata baru bergabung dengan program akselerasi pengembangan talenta terbaik sepakbola muda itu sembilan bulan yang lalu. Bersama Garuda Select, Ronco yang bermain sebagai bek tengah pun terus berkembang hingga akhirnya dikontrak oleh tim kasta kedua di Liga Italia tersebut.

Diego Ronco (Garuda Select)

“Sekitar 9 bulan yang lalu, Diego Ronco datang ke Garuda Select dengan mimpi besar di tangannya. Selama 6 bulan berikutnya, kami menyaksikan perkembangannya menjadi prospek hebat dengan dedikasi yang sangat tinggi,” tambah keterangan Garuda Select.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185255/simak_hasil_dua_laga_kualifikasi_piala_asia_u_17_2026-x65C_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Asia U-17 2026: Vietnam Gilas Singapura 6-0, Malaysia Cukur Kepulauan Mariana Utara 13-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184991/kevin_diks_ternyata_menjadikan_dani_alves_sebagai_panutan-nwjI_large.jpg
Alasan Pemain Timnas Indonesia Kevin Diks Jadikan Dani Alves Panutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185013/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_washington_spirit_vs_gotham_fc_di_nwsl_2025_2026-1hyN_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Washington Spirit vs Gotham FC di NWSL 2025-2026, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184966/timur_kapadze-GH8L_large.jpg
Penampakan Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Salat Jumat di Masjid Istiqlal
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/21/51/1646811/widyanta-teja-dan-daniel-salamena-siap-balas-dendam-dengan-sepatu-legendaris-lokal-di-ibl-2026-yoh.jpg
Widyanta Teja dan Daniel Salamena Siap Balas Dendam dengan Sepatu Legendaris Lokal di IBL 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/black_steel_fc_papua.jpg
Hasil Pro Futsal League: Black Steel FC Papua Hancurkan Kuda Laut Nusantara 5-1
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement