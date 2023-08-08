Mantan Pemain Garuda Select Resmi Dikontrak Klub Italia

MANTAN pemain Garuda Select resmi dikontrak klub Italia. Pemain tersebut adalah Diego Ronco yang mendapatkan kontrak dari klub Serie B, Como FC.

Kabar bahagia itu disampaikan langsung oleh akun instagram Garuda Select, @programgarudaselect pada Senin 7 Agustus 2023. Menurut pihak Garuda Select, pemain berpaspor Italia itu akhirnya menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama Como FC.

“Beberapa waktu lalu, ia menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama klub Serie B Italia, Como. Dengan ini, kami mengucapkan selamat berjuang, dan doa kami menyertainya dalam perjalanannya ke depan. Andiamo, Diego!” bunyi keterangan pihak Garuda Select, dikutip dari @programgarudaselect, Selasa (8/8/2023).

Masih dari Garuda Select, Diego Ronco ternyata baru bergabung dengan program akselerasi pengembangan talenta terbaik sepakbola muda itu sembilan bulan yang lalu. Bersama Garuda Select, Ronco yang bermain sebagai bek tengah pun terus berkembang hingga akhirnya dikontrak oleh tim kasta kedua di Liga Italia tersebut.

“Sekitar 9 bulan yang lalu, Diego Ronco datang ke Garuda Select dengan mimpi besar di tangannya. Selama 6 bulan berikutnya, kami menyaksikan perkembangannya menjadi prospek hebat dengan dedikasi yang sangat tinggi,” tambah keterangan Garuda Select.