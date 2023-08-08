Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Gabung Inter Milan, Tanda Emil Audero Segera Perkuat Timnas Indonesia?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |08:29 WIB
Gabung Inter Milan, Tanda Emil Audero Segera Perkuat Timnas Indonesia?
Emil Audero dirumorkan bakal jadi kiper baru Inter Milan (Foto: Twitter/sampdoria)
A
A
A

GABUNG Inter Milan, tanda Emil Audero segera perkuat Timnas Indonesia? Pertanyaan ini timbul setelah sang kiper keturunan Indonesia itu selangkah lagi bergabung dengan Il Nerazzurri -julukan Inter Milan- di bursa transfer musim panas 2023 ini.

Menurut pakar bursa transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano, Emil Audero direkrut Inter Milan dengan status pinjaman dari Sampdoria plus opsi pembelian. Kiper 26 tahun itu bakal dijadikan pelapis Yann Sommer yang baru didatangkan dari Bayern Munich sebagai kiper utama Il Nerazzurri.

Emil Audero

"Emil Audero, penjaga gawang baru Inter dengan status pinjaman (dari Samdoria) dengan klausul opsi pembelian," tulis laporan Fabrizio Romano di akun Twitter-nya @FabrizioRomano, Selasa (8/8/2023).

"Dia (Emil Audero) akan menjadi opsi cadangan untuk Yann Sommer, penjaga gawang pertama," imbuh jurnalis 30 tahun itu.

Namun, Inter Milan hingga saat ini terpantau belum mengumumkan kedatangan Emil Audero secara resmi. Terlepas dari hal itu, kiper berdarah Indonesia-Italia tersebut sempat diisukan bakal menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya.

Rumor itu muncul setelah Emil Audero saling follow di Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pada awal Juni 2023 lalu. Erick Thohir yang pernah menjadi presiden Inter Milan pada 2013-2018, disebut-sebut punya peran di balik Emil Audero masuk dalam radar Inter Milan.

Pada akhirnya, Emil Audero akan segera merapat ke Inter Milan. Dengan ditenggarai adanya hubungan baik di antara keduanya, apakah ini menjadi tanda Emil Audero segera perkuat Timnas Indonesia?

