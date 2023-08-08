Pemain Keturunan Indonesia Emil Audero Merapat ke Inter Milan, Dikonfirmasi Fabrizio Romano!

MILAN - Pemain keturunan Indonesia, Emil Audero, selangkah lagi bergabung dengan Inter Milan. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh pakar bursa transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano!

Menurut jurnalis asal Italia itu, Audero diboyong I Nerazzurri dengan status pinjaman dari Sampdoria dengan opsi pembelian. Pesepakbola berusia 26 tahun itu diproyeksikan sebagai pelapis Yann Sommer yang berstatus sebagai kiper utama Inter Milan.

"Emil Audero, penjaga gawang baru Inter dengan status pinjaman (dari Samdoria) dengan klausul opsi pembelian," cuit Romano lewat akun Twitter-nya @FabrizioRomano, Selasa (8/8/2023).

"Dia (Emil Audero) akan menjadi opsi cadangan untuk Yann Sommer, penjaga gawang pertama," tambah jurnalis berusia 30 tahun itu.

Sejatinya, kiper berdarah Indonesia-Italia tersebut masih terikat kontrak dengan Sampdoria hingga 30 Juni 2026. Sebelum berseragam Il Samp, Audero pernah bermain untuk Venezia, Brescia, hingga Juventus.

Audero mencatatkan sejumlah prestasi gemilang saat memperkuat Juventus. Dia masuk skuad I Bianconeri ketika meraih juara Liga Italia tiga kali beruntun (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017) dan juara Coppa Italia dua kali.