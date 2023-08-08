Profil Barcelona di Liga Spanyol 2023-2024: Blaugrana Siap Pertahankan Gelar Juara

PROFIL Barcelona di Liga Spanyol 2023-2024 akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, perlahan Barcelona mulai bangkit dari keterpurukan dan hal tersebut sudah terlihat sejak musim 2022-2023.

Pada musim 2022-2023 itu, Barcelona sukses meraih dua gelar, yakni Piala Super Spanyol dan Liga Spanyol. Dua gelar tersebut sudah menjadi bukti nyata bahwa Blaugrana di tangan Xavi Hernandez perlahan mulai bisa bersaing memperebutkan gelar juara lagi.

Berbeda dengan musim 2021-2022, Barcelona harus rela mengakhiri musim dengan tanpa gelar sama sekali. Pada saat itu, Xavi pun baru datang di pertengahan musim untuk menggantikan Ronald Koeman yang gagal membawa Barcelona terhindar dari keterpurukan.

Hadirnya Xavi membuat Barcelona dapat mengeluarkan permainan terbaiknya lagi. Kini, Xavi memasuki tahun ketiganya menangani Barcelona dan dipercaya ia bakal membuat Blaugrana semakin berbahaya di musim 2023-2024.

Kiprah di Pramusim

Barcelona total sudah melakoni empat laga pramusim. Hasilnya, pasukan Xavi tersebut mampu merebut tiga kemenangan dan hanya satu kekalahan.

Barcelona menang 2-0 atas klub Jepang, Vissel Kobe, lalu sukses kalahkan AC Milan 1-0, dan yang paling luar biasa tentu mempermalukan Real Madrid 3-0. Pada laga el clasico yang digelar di Amerika Serikat itu, baik Barcelona dan Madrid menurunkan kekuatan terbaiknya.

Sehingga meski berbau pramusim, namun permainan Madrid dan Barcelona selayaknya sebuah laga di Liga Spanyol. Pertandingan keras pun terjadi selama 90 menit dan Barcelona yang dapat bermain lebih baik pun layak menang dengan skor 3-0.

Barcelona pun hanya kalah dari Arsenal dengan skor 3-5. Kemudian Blaugrana masih akan memainkan satu laga pramusim terakhir, yakni melawan Tottenham Hotspur di Trofi Joan Gamper pada Rabu 9 Agustus 2023 dini hari WIB.

Dari hasil pramusim itu, Barcelona memperlihatkan permainan yang menjanjikan. Sejumlah pemain baru pun dapat beradaptasi dengan cepat dan membantu Barcelona bermain baik.