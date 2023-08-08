Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Profil Manchester City di Liga Inggris 2023-2024: Asa The Citizens Pertahankan Gelar dan Dominasinya Terbuka Lebar!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |17:35 WIB
Profil Manchester City di Liga Inggris 2023-2024: Asa The Citizens Pertahankan Gelar dan Dominasinya Terbuka Lebar!
Para pemain Man City merayakan gol ke gawang lawan (Foto: UEFA)
A
A
A

PROFIL Manchester City di Liga Inggris 2023-2024 akan dibahas Okezone di artikel ini. The Citizens –julukan Manchester City- adalah juara bertahan Liga Inggris di tiga musim terakhir, setelah menjadi kampiun pada musim 2020–2021, 2021–2022, dan 2022–2023.

Secara keseluruhan, Manchester City telah mengoleksi 7 gelar Liga Inggris. Kini, tim yang bermarkas di Etihad Stadium itu akan segera mengarungi Liga Inggris 2023-2024 yang bakal dimulai pada 11 Agustus 2023 hingga 19 Mei 2024.

Sebanyak 20 klub termasuk Manchester City akan berkompetisi pada musim ini, terdiri atas 17 klub klasemen teratas musim lalu dan tiga klub promosi Liga Championship EFL 2022–2023. Pada Liga Inggris 2023-2024 ini, jadi waktu yang tepat bagi The Citizens untuk kembali merebut trofi Liga Inggris ke-8-nya.

Apalagi, Manchester City memiliki bekal positif usai meraih treble winners di musim 2022-2023 termasuk kampiun Liga Champions. Pasukan Josep Guardiola itu akan mengawali kiprahnya di Liga Inggris 2023-2024 saat bertandang ke markas Burnley pada Sabtu 12 Agustus 2023 pukul 02.00 WIB.

Kiprah di Pramusim

Sebelum mengawali laga perdana di Liga Inggris 2023-2024 kontra Burnley, Manchester City telah melakoni sejumlah laga uji coba pramusim. Total, The Citizens sudah berjumpa dengan tiga tim berbeda di laga uji coba pramusim dengan meraih hasil yang beragam.

Pertama, Manchester City sukses mengalahkan Yokohama F Marinos 5-3 pada 23 Juli 2023 lalu. Setelah itu, pasukan Pep Guardiola tersebut kembali meraih kemenangan atas Bayern Munich dengan skor tipis 2-1 pada 26 Juli 2023.

Namun, tren positif Manchester City di uji coba pramusim dipatahkan oleh klub Spanyol, Atlético Madrid. The Citizens kalah tipis 1-2 dari Atlético Madrid dalam laga yang berlangsung pada 30 Juli 2023 itu. Kendati begitu, hasil uji coba ini menjadi modal berharga bagi Erling Haaland dkk jelang melakoni Liga Inggris 2023-2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/51/1646639/ajang-gowes-maybank-cycling-series-il-festino-2025-hadirkan-aksi-sosial-hingga-mitigasi-bencana-qdx.webp
Ajang Gowes Maybank Cycling Series Il Festino 2025 Hadirkan Aksi Sosial hingga Mitigasi Bencana
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri.jpg
Fajar/Fikri ke Final Australian Open 2025 Usai Menang Perang Saudara 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement