Profil Manchester City di Liga Inggris 2023-2024: Asa The Citizens Pertahankan Gelar dan Dominasinya Terbuka Lebar!

PROFIL Manchester City di Liga Inggris 2023-2024 akan dibahas Okezone di artikel ini. The Citizens –julukan Manchester City- adalah juara bertahan Liga Inggris di tiga musim terakhir, setelah menjadi kampiun pada musim 2020–2021, 2021–2022, dan 2022–2023.

Secara keseluruhan, Manchester City telah mengoleksi 7 gelar Liga Inggris. Kini, tim yang bermarkas di Etihad Stadium itu akan segera mengarungi Liga Inggris 2023-2024 yang bakal dimulai pada 11 Agustus 2023 hingga 19 Mei 2024.

Sebanyak 20 klub termasuk Manchester City akan berkompetisi pada musim ini, terdiri atas 17 klub klasemen teratas musim lalu dan tiga klub promosi Liga Championship EFL 2022–2023. Pada Liga Inggris 2023-2024 ini, jadi waktu yang tepat bagi The Citizens untuk kembali merebut trofi Liga Inggris ke-8-nya.

Apalagi, Manchester City memiliki bekal positif usai meraih treble winners di musim 2022-2023 termasuk kampiun Liga Champions. Pasukan Josep Guardiola itu akan mengawali kiprahnya di Liga Inggris 2023-2024 saat bertandang ke markas Burnley pada Sabtu 12 Agustus 2023 pukul 02.00 WIB.

Kiprah di Pramusim

Sebelum mengawali laga perdana di Liga Inggris 2023-2024 kontra Burnley, Manchester City telah melakoni sejumlah laga uji coba pramusim. Total, The Citizens sudah berjumpa dengan tiga tim berbeda di laga uji coba pramusim dengan meraih hasil yang beragam.

Pertama, Manchester City sukses mengalahkan Yokohama F Marinos 5-3 pada 23 Juli 2023 lalu. Setelah itu, pasukan Pep Guardiola tersebut kembali meraih kemenangan atas Bayern Munich dengan skor tipis 2-1 pada 26 Juli 2023.

Namun, tren positif Manchester City di uji coba pramusim dipatahkan oleh klub Spanyol, Atlético Madrid. The Citizens kalah tipis 1-2 dari Atlético Madrid dalam laga yang berlangsung pada 30 Juli 2023 itu. Kendati begitu, hasil uji coba ini menjadi modal berharga bagi Erling Haaland dkk jelang melakoni Liga Inggris 2023-2024.