Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Profil Chelsea di Liga Inggris 2023-2024: The Blues Bakal Bangkit atau Terpuruk Lagi?

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |12:58 WIB
Profil Chelsea di Liga Inggris 2023-2024: The Blues Bakal Bangkit atau Terpuruk Lagi?
Chelsea berjuang untuk bangkit di musim ini (Foto: Twitter/BurstowMason)
A
A
A

PROFIL Chelsea di Liga Inggris 2023-2024 akan dibahas di sini. The Blues – julukan Chelsea – bertekad untuk meraih hasil yang lebih baik setelah terpuruk di musim lalu.

Musim 2022-2023 berjalan seperti mimpi buruk bagi Chelsea. Mereka finis di urutan ke-12 dengan hanya mengoleksi 44 poin dari 38 pertandingan.

Graham Potter

Baca Juga:
baca_juga

Bahkan, mereka melalui musim lalu dengan tiga pelatih berbeda. Mengawali musim bersama Thomas Tuchel, Chelsea menunjuk Graham Potter di awal musim sebelum menjadikan Frank Lampard sebagai pelatih caretaker menjelang akhir musim.

Meski telah menghamburkan uang di bursa transfer Januari 2023, Chelsea masih belum bisa mendongkrak prestasi di paruh musim kedua. Rekrutan seperti Mykhailo Mudryk, Enzo Fernandez dan Joao Felix gagal membantu mereka untuk bangkit.

Kiprah di Pramusim

Chelsea

Kini ditangani eks pelatih Paris Saint-Germain dan Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, Chelsea menunjukkan tanda-tanda kebangkitan di pramusim. Mereka meraih hasil yang positif di musim panas ini.

Mereka mengawali pramusim dengan mengalahkan Wrexham 5-0. Kemudian, The Blues sukses menaklukkan Brighton dengan skor 4-3.

Sempat ditahan Newcastle United 1-1, Chelsea kembali ke jalur kemenangan dengan menekuk Fulham 2-0. Terakhir, mereka bermain imbang 1-1 kontra Borussia Dortmund.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/21/11/1646619/pertarungan-krusial-bundesliga-2025-di-pekan-ini-live--eksklusif-di-rcti-hra.jpg
Pertarungan Krusial Bundesliga 2025 di Pekan Ini Live & Eksklusif di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/45/3021178/4-pemain-manchester-united-yang-wajib-dijual-di-musim-panas-2024-menurut-rio-ferdinand-9S7IAdZ2XH.jpg
4 Pemain Manchester United yang Wajib Dijual di Musim Panas 2024 Menurut Rio Ferdinand
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement