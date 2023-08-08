Profil Chelsea di Liga Inggris 2023-2024: The Blues Bakal Bangkit atau Terpuruk Lagi?

Chelsea berjuang untuk bangkit di musim ini (Foto: Twitter/BurstowMason)

PROFIL Chelsea di Liga Inggris 2023-2024 akan dibahas di sini. The Blues – julukan Chelsea – bertekad untuk meraih hasil yang lebih baik setelah terpuruk di musim lalu.

Musim 2022-2023 berjalan seperti mimpi buruk bagi Chelsea. Mereka finis di urutan ke-12 dengan hanya mengoleksi 44 poin dari 38 pertandingan.

Baca Juga:

Bahkan, mereka melalui musim lalu dengan tiga pelatih berbeda. Mengawali musim bersama Thomas Tuchel, Chelsea menunjuk Graham Potter di awal musim sebelum menjadikan Frank Lampard sebagai pelatih caretaker menjelang akhir musim.

Meski telah menghamburkan uang di bursa transfer Januari 2023, Chelsea masih belum bisa mendongkrak prestasi di paruh musim kedua. Rekrutan seperti Mykhailo Mudryk, Enzo Fernandez dan Joao Felix gagal membantu mereka untuk bangkit.

Kiprah di Pramusim





Kini ditangani eks pelatih Paris Saint-Germain dan Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, Chelsea menunjukkan tanda-tanda kebangkitan di pramusim. Mereka meraih hasil yang positif di musim panas ini.

Mereka mengawali pramusim dengan mengalahkan Wrexham 5-0. Kemudian, The Blues sukses menaklukkan Brighton dengan skor 4-3.

Sempat ditahan Newcastle United 1-1, Chelsea kembali ke jalur kemenangan dengan menekuk Fulham 2-0. Terakhir, mereka bermain imbang 1-1 kontra Borussia Dortmund.