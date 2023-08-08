Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Pemain Manchester United yang Wajib Dimiliki di Fantasy Premier League 2023-2024, Nomor 1 Jaminan Lumbung Poin

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |11:57 WIB
5 Pemain Manchester United yang Wajib Dimiliki di Fantasy Premier League 2023-2024, Nomor 1 Jaminan Lumbung Poin
Bruno Fernandes (Man United) harus dimiliki di tim Fantasy Premier League (Foto: Instagram/@brunofernandes8)
MANCHESTER - Berikut lima pemain Manchester United yang wajib dimiliki di Fantasy Premier Leaegue 2023-2024. Sebab, pemain-pemain ini merupakan jaminan menuai poin setiap pekannya di Liga Inggris 2023-2024.

Musim baru Liga Inggris berarti saatnya update dan bangun tim lagi untuk Fantasy Premier League. Jangan berkecil hati jika kalian kalah pada musim lalu dari teman-teman.

Skuad Man United (Foto: Reuters/Vincent Carchietta)

Suka Man United? Berarti kamu harus pasang lima pemain ini di tim. Memang, maksimal setiap tim hanya tiga, tetapi setidaknya pemain-pemain ini bisa menjadi lumbung poin. Berikut ulasannya.

5. Mason Mount

Mason Mount (Man United) beraksi di laga uji coba (Foto: Reuters/Jason Cairnduff)

Gelandang yang satu ini bisa menjadi alternatif untuk pemain berharga miring. Mount, saat ini artikel ini ditulis, masih dibanderol 7 poundsterling (setara Rp136 ribu). Namun, investasi untuk pemain ini bisa jadi untung gede.

Dalam dua musim terakhir, Mount mengumpulkan 14 gol dan 12 assist, catatan yang cukup mumpuni untuk seorang gelandang. Poin plusnya, dia termasuk pemain yang ahli dalam situasi bola mati dan bisa saja ditunjuk sebagai eksekutor.

4. Luke Shaw

Luke Shaw (Man United) rajin menyumbang poin di FPL (Foto: Instagram/@lukeshaw23)

Sejak beberapa musim terakhir, Luke Shaw selalu menjadi pilihan utama pelatih di sisi kiri Man United. Pemain asal Inggris ini juga termasuk opsi premium untuk bek di FPL.

Shaw dibanderol hanya 5,5 poundsterling, terhitung murah untuk ukuran bek kelas premium. Dia tercatat melepas sembilan assist dalam tiga musim terakhir. Belum lagi, gawang Iblis Merah kerap tak kebobolan yang berarti tambahan poin dari cleansheet.

