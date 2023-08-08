5 Pemain Manchester United yang Wajib Dimiliki di Fantasy Premier League 2023-2024, Nomor 1 Jaminan Lumbung Poin

MANCHESTER - Berikut lima pemain Manchester United yang wajib dimiliki di Fantasy Premier Leaegue 2023-2024. Sebab, pemain-pemain ini merupakan jaminan menuai poin setiap pekannya di Liga Inggris 2023-2024.

Musim baru Liga Inggris berarti saatnya update dan bangun tim lagi untuk Fantasy Premier League. Jangan berkecil hati jika kalian kalah pada musim lalu dari teman-teman.

Suka Man United? Berarti kamu harus pasang lima pemain ini di tim. Memang, maksimal setiap tim hanya tiga, tetapi setidaknya pemain-pemain ini bisa menjadi lumbung poin. Berikut ulasannya.

5. Mason Mount

Gelandang yang satu ini bisa menjadi alternatif untuk pemain berharga miring. Mount, saat ini artikel ini ditulis, masih dibanderol 7 poundsterling (setara Rp136 ribu). Namun, investasi untuk pemain ini bisa jadi untung gede.

Dalam dua musim terakhir, Mount mengumpulkan 14 gol dan 12 assist, catatan yang cukup mumpuni untuk seorang gelandang. Poin plusnya, dia termasuk pemain yang ahli dalam situasi bola mati dan bisa saja ditunjuk sebagai eksekutor.

4. Luke Shaw

Sejak beberapa musim terakhir, Luke Shaw selalu menjadi pilihan utama pelatih di sisi kiri Man United. Pemain asal Inggris ini juga termasuk opsi premium untuk bek di FPL.

Shaw dibanderol hanya 5,5 poundsterling, terhitung murah untuk ukuran bek kelas premium. Dia tercatat melepas sembilan assist dalam tiga musim terakhir. Belum lagi, gawang Iblis Merah kerap tak kebobolan yang berarti tambahan poin dari cleansheet.