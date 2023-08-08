Profil Liverpool di Liga Inggris 2023-2024: Sanggup Kembali dalam Perburuan Gelar Juara, The Reds?

Liverpool menyongsong musim dengan hasrat kembali bersaing untuk gelar juara Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Twitter/lfc)

PROFIL Liverpool di Liga Inggris 2023-2024 akan dibahas di sini. The Reds – julukan Liverpool – kini berupaya untuk kembali dalam perburuan gelar juara setelah terpuruk di musim lalu.

Ya, skuad asuhan Jurgen Klopp gagal memenuhi ekspektasi pada musim lalu. Selama separuh musim, mereka terpuruk di papan tengah hingga harus melupakan tiket ke Liga Champions secara prematur.

Namun, asa kembali ke Liga Champions hidup lagi menjelang berakhirnya musim. Sayangnya, mereka gagal menang di dua laga penutup Liga Inggris 2022-2023 karena tertahan kontra Aston Villa (1-1) dan Southampton (4-4).

The Reds – julukan Liverpool – pun harus puas mengakhiri musim di peringkat kelima dengan catatan 67 poin. Mereka finis empat poin di belakang Newcastle United yang merebut tiket ke Liga Champions 2023-2024 dengan berada di posisi keempat.

Kiprah di Pramusim





Layaknya klub-klub Eropa pada umumnya, Liverpool pun menjalani tur pramusim menjelang dimulainya musim baru. Mereka banyak menghadapi klub-klub Jerman di sepanjang musim panas ini.

Itu diawali dengan kemenangan 4-2 atas Karlsruher pada 19 Juli 2023. Namun, mereka mendapat kejutan dari Greuther Furth lima hari kemudian karena tertahan 4-4.

Liverpool kemudian menggasak Leicester City dengan skor 4-0 pada 30 Juli 2023 sebelum kalah tipis 3-4 dari Bayern Munich pada 2 Agustus 2023. Terbaru, Liverpool menghantam Darmstadt dengan skor 3-1 pada Selasa (8/8/2023) dini hari tadi WIB.

Secara keseluruhan, bisa dibilang Liverpool melalui pramusim dengan positif. Sebab, mereka memenangkan tiga laga meski imbang sekali dan kalah sekali.