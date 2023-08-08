Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Profil Liverpool di Liga Inggris 2023-2024: Sanggup Kembali dalam Perburuan Gelar Juara, The Reds?

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |09:36 WIB
Profil Liverpool di Liga Inggris 2023-2024: Sanggup Kembali dalam Perburuan Gelar Juara, The Reds?
Liverpool menyongsong musim dengan hasrat kembali bersaing untuk gelar juara Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Twitter/lfc)
A
A
A

PROFIL Liverpool di Liga Inggris 2023-2024 akan dibahas di sini. The Reds – julukan Liverpool – kini berupaya untuk kembali dalam perburuan gelar juara setelah terpuruk di musim lalu.

Ya, skuad asuhan Jurgen Klopp gagal memenuhi ekspektasi pada musim lalu. Selama separuh musim, mereka terpuruk di papan tengah hingga harus melupakan tiket ke Liga Champions secara prematur.

Liverpool

Baca Juga:
baca_juga

Namun, asa kembali ke Liga Champions hidup lagi menjelang berakhirnya musim. Sayangnya, mereka gagal menang di dua laga penutup Liga Inggris 2022-2023 karena tertahan kontra Aston Villa (1-1) dan Southampton (4-4).

The Reds – julukan Liverpool – pun harus puas mengakhiri musim di peringkat kelima dengan catatan 67 poin. Mereka finis empat poin di belakang Newcastle United yang merebut tiket ke Liga Champions 2023-2024 dengan berada di posisi keempat.

Kiprah di Pramusim

Liverpool

Layaknya klub-klub Eropa pada umumnya, Liverpool pun menjalani tur pramusim menjelang dimulainya musim baru. Mereka banyak menghadapi klub-klub Jerman di sepanjang musim panas ini.

Itu diawali dengan kemenangan 4-2 atas Karlsruher pada 19 Juli 2023. Namun, mereka mendapat kejutan dari Greuther Furth lima hari kemudian karena tertahan 4-4.

Liverpool kemudian menggasak Leicester City dengan skor 4-0 pada 30 Juli 2023 sebelum kalah tipis 3-4 dari Bayern Munich pada 2 Agustus 2023. Terbaru, Liverpool menghantam Darmstadt dengan skor 3-1 pada Selasa (8/8/2023) dini hari tadi WIB.

Secara keseluruhan, bisa dibilang Liverpool melalui pramusim dengan positif. Sebab, mereka memenangkan tiga laga meski imbang sekali dan kalah sekali.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/11/1646591/bukan-emas-apa-target-timnas-indonesia-u23-di-sea-games-2025-txq.webp
Bukan Emas, Apa Target Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/45/3021178/4-pemain-manchester-united-yang-wajib-dijual-di-musim-panas-2024-menurut-rio-ferdinand-9S7IAdZ2XH.jpg
4 Pemain Manchester United yang Wajib Dijual di Musim Panas 2024 Menurut Rio Ferdinand
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement